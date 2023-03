El talento de Jessica Cediel que muy pocos conocían

Jessica Cediel es una de las presentadoras, modelos y actrices con más trayectoria a nivel nacional. Por cada uno de los programas que ha tenido la oportunidad de trabajar ha demostrado de lo que está hecha y la capacidad que tiene para poder adaptarse a cada formato.

Jessica Cediel, presentadora colombiana. - Foto: Foto: Cortesía película Amar es Madurar

Su versatilidad, belleza y naturalidad a la hora de pararse frente a una cámara la han llevado a que, además de que le abran muchas puertas, se gane el cariño de millones de personas a nivel nacional e internacional, sobre todo en México.

Además, aunque muchos no lo crean, uno de los momentos más duros de su vida hizo que se ganara el respeto de muchas personas. Eso sucedió hace muchos años cuando se enteró de que le habían inyectado un “veneno” en sus glúteos, los conocidos biopolímeros.

Recientemente, la actriz fue sorprendida por el programa de entetenimiento Lo sé todo, en el que le tocaron este tema que aunque ya ha podido ir superando con el tiempo y que sobre todo la ha hecho más fuerte y ha aumentado su amor propio, en algunas ocasiones le sigue presentando problemas.

“Siempre la vida y Dios te ponen pruebas en el camino y esas pruebas son necesarias para que uno se forje, se conozca, para que tenga el panorama más claro”, expresó en un primer momento.

Es importante resaltar que pese a que ella ya se ha sometido a varias extracciones de esta sustancia que con el tiempo se encapsula en el músculo, médicamente es totalmente imposible que se lo puedan retirar en su totalidad, es decir, que ya los dolores o incomodidades la acompañarán de por vida.

Captura historias de Instagram @jessicacedielnet - Foto: Captura historias de Instagram @jessicacedielnet

“Pues ahí de vez en cuando tengo un dolor o una molestia porque es normal, porque es una condición de por vida, pero mírame, me siento muy bien, me siento feliz, me siento sana, llena de vida, motivada, llena de vida. Nunca va a ser un capítulo cerrado, cerrado a nivel salud, porque es una condición que queda. Las secuelas quedan hasta que se muera, es una condición forever and ever, es darle manejo, es escuchar tu cuerpo, hacer los controles y estar fuertes mentalmente”, sentenció.

Por otra parte y relacionado con lo anterior, el entrevistador no pudo dejar de tocar el proceso legal que ganó contra el hombre que la engañó para inyectarle los biopolímeros en sus glúteos.

Cediel fue bastante enfática en que no quiso recibir ninguna cantidad del dinero de la indemnización que por derecho le correspondería y aunque esto le cambió toda su vida, no siente rencor y, por el contrario, asegura que Dios es el encargado de todo.

“Yo solo envío bendiciones para todo el mundo, nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios, entonces que cada quien le rinda sus cuentas. Por mi parte, paz, amor y bendiciones, me siento muy tranquila con todo lo que ha pasado con ese tema”, expresó la presentadora.

La presentadora suele deleitar a sus seguidores con sensuales fotografías. - Foto: Instagram: @jessicacedielnet

Por otro lado, uno de los temas que se tocaron en el diálogo con el medio anteriormente mencionado, fue el debut de Cediel en la industria musical, pues hace unos meses dio un abrebocas con un video publicado en un estudio de grabación.

“Este año quiero sacar una canción porque es lo único que me hace falta y porque tengo la voz para hacerlo. Obviamente, me van a preparar antes de que me empiecen a matar. Hay que preparase porque es un oficio de mucho respeto, pero cuando usted se prepara y hace todo de corazón, todo se logra y a la final para los gustos se hicieron los colores, así que a colorear la vida porque solo estamos aquí un ratico”, reveló.