Jessica Cediel reveló el secreto de cómo mantener su figura: “no se necesita mucho”

Hablar de famosas colombianas más influyentes en las redes sociales, implica mencionar a la reconocida presentadora y actriz Jessica Cediel. De hecho, para muchos de los internautas, esta multifacética mujer ingresa al grupo de las celebridades más bellas de la pantalla nacional, pues admiran su rostro y figura tonificada.

En diferentes oportunidades, Cediel ha mostrado su cuerpo luciendo diminutos vestidos de baño, pero también ha aparecido sin una gota de maquillaje o filtros que retocan las fotografías; por ello es que una buena parte de los millones de seguidores que acumula en Instagram la apoyan. Asimismo, los usuarios están al tanto de cada uno de los consejos de belleza que comparte la figura pública, mediante historias del mismo escenario digital.

Para muchos, Jessica Cediel es de las mujeres más bellas de Colombia. - Foto: Instagram: @jessicacedielnet

Jessica está a punto de llegar a los 10 millones de seguidores en Instagram, por lo que sus apariciones hablando frente a la pantalla del teléfono celular son constantes. A veces, la host de TV se suma a la tendencia de la caja de preguntas y respuestas para revelar algunos secretos, mientras que en otras ocasiones se manifiesta sin la necesidad de tener que responder a interrogantes.

Precisamente, en una de las manifestaciones más recientes de la también modelo, se ha dado a conocer el secreto con el que ha logrado tener curvas y un abdomen plano. La respuesta: una rutina de ejercicio.

Grabando su tonificado abdomen, Jessica presumió los resultados que le han dejado practicar ejercicio de manera enfocada. Incluso, la mujer dijo que “eso es lo que hay que hacer en la vida: enfocarse en uno, en los sueños, trabajo, familia, en todo lo que te permite ser grande, para después compartir y dar a los demás”.

Así es el abdomen de Jessica Cediel. - Foto: Instagram: @jessicacedielnet

De acuerdo con las declaraciones de la presentadora, el ejercicio es “por salud y vida”. Luego, la multifacética dama quiso compartir su rutina en casa que consta de cuatro series con banda en diferentes posiciones, además recalcó que este elemento, al igual que un aro, se puede llevar a cualquier lugar.

Después de los videos con una pequeña parte de la rutina, Cediel no tuvo problema en contarles a sus seguidores que hizo el entreno en pijama y, además, lo hace “escuchando prédicas”, siendo este otro de los secretos que tiene para motivarse día tras día en conseguir el cuerpo que desea.

En ese sentido, algunos internautas comentaron que “no se necesita mucho”, pues desde que haya disposición se puede lograr. No obstante, cabe decir que, en algunos casos, hay famosas colombianas que no solo realizan ejercicios de manera constante, sino que también siguen una alimentación balanceada y adquieren otros hábitos.

A continuación, la recopilación de las historias en el Instagram de Jessica Cediel practicando actividad física:

Se sinceró y habló sobre problema que tiene en su piel

A través de su cuenta en Instagram, la modelo y presentadora Jessica Cediel se mostró sin filtros y habló sin tapujos sobre una condición que tiene en su rostro. Lo anterior, luego de que una seguidora hiciera un comentario respecto a su apariencia.

La internauta le comentó a Jessica Cediel que su cara se le veía manchada, a lo que la modelo le respondió que padecía de melasma.

“Mi querida Daniela, se me ve manchada porque la tengo manchada. Tengo melasma y por eso siempre va a estar así. A veces no se notan cuando las tapo con maquillaje, pero hoy por ejemplo no me las quise tapar”, le respondió Cediel a su seguidora.

La modelo y presentadora también invitó a las mujeres a no sentirse inseguras si tienen imperfecciones en su cuerpo.

“Así me muestro y me encanta ser abierta con el tema porque del otro lado del teléfono he leído miles de casos de mujeres que les pasa igual y se sienten mal y no debe ser así. Eso no debe ser una inseguridad. Así que no te preocupes, yo sé que las tengo”, agregó.