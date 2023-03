Epa Colombia anuncia que está lista para ser madre: “Ya di el primer paso”

Cada que hace una aparición en público, Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, siempre llama la atención por su peculiaridad, particularidad y los mensajes que deja, ya que siempre habla sin pelos en la lengua y de manera muy directa.

En esta oportunidad, la empresaria de queratinas hizo un anuncio que sorprendió a sus seguidores y a los colombianos en general, puesto que advirtió que está lista para ser madre.

Daneidy Barrera y Karol Samantha - Foto: Instagram @epa_colombia

En ese sentido, Epa Colombia indicó que junto con su actual pareja, Karol, están en un proceso de inseminación, el cual lleva desde hace cinco meses.

“Yo voy a hacer un proceso de inseminación con Karol. Seré mamá el próximo mes, si Dios lo permite. Y lo más lindo de todo eso es compartir con una mujer con la que siempre he querido estar (…) Por cosas de la vida, no pude estar con ella, pero hoy la tengo a mi lado y quiero que me ame y quiero amarla, quiero durar mucho tiempo con ella”, dijo Barrera en entrevista con Tropicana.

Con respecto a esto, la influencer indicó algunos detalles sobre los posibles nombres en caso de que sea una niña: “Se llamará Dafne Samara; Dafne de Daneidy y Samara de Samantha”.

Daneidy Barrera, Epa Colombia. - Foto: Foto: Instagram @iepa_colombia.

Epa Colombia le lanzó una dedicatoria a Marbelle que desató polémica

Epa Colombia es una emprendedora e influencer muy reconocida en Colombia que ha conquistado a una gran cantidad de seguidores en las redes sociales.

A pesar de su éxito en las redes sociales, Epa no se conformó con ser solo una figura de Internet y en 2018, fundó su propia empresa de belleza llamada Epa Colombia, especializada en la producción y venta de productos de belleza y cuidado personal. La marca se ha convertido en un gran éxito, expandiéndose en el mercado colombiano y se encuentra en el proceso de ir por otros países de América Latina.

Aunque la carrera de Daneidy Barrera Rojas ha estado marcada por controversias, como su arresto en 2020 por vandalismo y daño a bienes públicos tras participar en las protestas en Colombia, su reconocimiento y éxito no se han visto afectados. Continúa siendo una figura influyente en las redes sociales y en el mundo empresarial de Colombia, por eso, cada que sale a hablar, todos sus comentarios se vuelven polémica.

La influencer y empresaria decidió hacer una dinámica de preguntas con sus seguidores, y uno de ellos afirmó que Marbelle tenía razón: “Tanto que hablaban de Marbelle y tenía la razón”, a lo que ella respondió diciéndole a Marbelle que si veía el mensaje, ella tenía razón, “mi querida Marbelle si ves este mensaje, sí, querida, tú tenías la razón”.

Además, la invitó a no irse del país y sugirió que alquilaran un helicóptero para lanzar dinero desde allí, beneficiando a varias personas. También destacó el talento de Marbelle como cantante y aseguró ser una de sus seguidoras.

Foto: Instagram @epa_colombia y @marbelle - Foto: Foto: Instagram @epa_colombia y @marbelle

“No te vayas amiga que tú cantas muy lindo. Alquilemos un ‘Alicoptero’, es que nadie me ha copiado para alquilar un ‘Alicoptero’ y vamos a tirar dinero porque la gente está loca también igual que yo”, sostuvo la creadora de contenido mientras se reía de lo sucedido hace unos días.

Epa Colombia también manifestó su opinión sobre la vicepresidente del país y envió una indirecta: “Ay, mi querida Francia, amiga, cuando yo tenga plata no voy a cambiar, demala’, demala’”.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, algunos criticando que ambas mujeres no saben de política y otros señalando que las nuevas reformas podrían afectar a la empresa de keratinas de Epa Colombia.

Por redes sociales se pudo leer: “Lastimosamente estoy empezando a creer que Marbelle tenía razón”; “Marbella perdónanos”; “Razón de que aguevada!! Si escogíamos al otro iba a ser lo mismo ! Salen con unas estupideces!”; “Un ‘Alicotero’ y cuando la familia de Duque se fue a pasear a Panaca en Helicóptero, ahí sí nadie dijo nada”; “No es por ser negra que está mal, que ande en helicóptero es porque su campaña se fundamentó en detener todo ese gasto público innecesario y beneficios políticos y ahora es preciso lo mismo q está haciendo”; “Lo único que digo es qué tal mal no estamos, pues que sería de nosotros si hubiéramos votado por Federico o por el viejito?”; “Qué saben ellas de política”; “Dos tipas que no saben de política hablando de política, cada quien habla a su conveniencia, y en Colombia NUNCA hemos tenido buenos gobernantes”.