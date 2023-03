Luisa Fernanda W reveló el virus que tiene su hijo y preocupa a sus seguidores

Luisa Fernanda W prendió todas las alarmas de sus más de 18,4 millones de seguidores cuando les informó que no podía ir a uno de sus recurrentes eventos fashionistas porque se encontraba en urgencias. Lo peor del caso es que la también cantante dejó claro que ella no era la paciente, sino su hijo menor, Domenic, quien empezó a tener una tos constante y muy rara que atemorizó a la paisa y la hizo correr a la clínica lo más rápido que pudo.

Estando ya en el centro asistencial, Luisa empezó a dar el parte médico del bebé de cinco meses, a quien le estaban haciendo los exámenes pertinentes y le estaban empezando algunos medicamentos para controlarle la enfermedad que estaba padeciendo, haciendo vivir a Luisa uno de los momentos más difíciles en su viaje por la maternidad, que inició en 2022 cuando tuvo a su primer hijo, Máximo.

Las horas fueron pasando y la cara de Luisa ya era de más tranquilidad, pero igual seguía muy pendiente de todo lo que evolucionaban los médicos con su bebé, quienes finalmente lograron dar con el diagnóstico preciso del pequeño, que la influencer ya compartió en sus redes sociales a través de sus historias de Instagram.

Foto: Instagram @luisafernandaw.

“Mi bebé (Domenic), es que está muy chiquito, apenas va a cumplir cinco meses, le dio una tos fuertecita, pues gracias a Dios le hicieron los exámenes del panel viral y los cuatro virus más peligrosos, pues no los tiene. O sea, los exámenes le salieron negativos, pero sí tiene el virus normal de la gripa. Se llama, creo que Rinovirus, algo así, pues que es como un virus muy común”, afirmó la paisa dando el último parte sobre la salud de su hijo.

Sin embargo, la situación sigue siendo delicada y todo por cuenta de uno de los síntomas que el pequeño aún posee y tienen que controlar, pues si no se atiende puede generar otro tipo de dolencias. “Pero ¿Cuál es la situación? Que le genera mucho moquito, entonces ahorita le están haciendo terapia y todo eso, entonces realmente por eso estamos aquí”, añadió Luisa.

En sus historias, Luisa también ha reflexionado sobre lo que está viviendo y se ha sincerado con sus fanáticos sobre cómo su trabajo le ayuda a lidiar con estos impasses de la vida, con los que nunca se cuenta, que nadie enseña a superarlos, pero igual toca afrontarlos de la mejor manera posible.

“Les voy a contar algo. Crear contenido para mí es una terapia, me ayuda a sentirme feliz, amo grabar, editar, amo mi trabajo, es mi pasión. Esto me ayuda mucho en estos momentos que estoy pasando por una situación no tan chévere con mi bebé, no se imaginan la terapia tan grande que es para mi trabajar. Aquí voy donde mi chiquito, que gracias a Dios cada día está mejorando de ese virus tan tenaz que anda por ahí rondando”, escribió la creadora de contenido.

Luisa Fernanda W es tendencia en redes por su vestido. Foto tomada de Instagram @luisafernandaw

Pero ahí no quedó el asunto, Luisa ha enviado una recomendación muy contundente desde que ha estado yendo al hospital con su bebé y sigue insistiendo en que el cuidado es lo más importante en estos momentos, pues la temporada de lluvias está entrando a su momento más álgido y las enfermedades respiratorias están a la orden del día, por eso la paisa aprovecha sus plataformas virtuales para crear conciencia en sus seguidores de los cuidados que se deben tener hoy.

“Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos”, plasma Luisa en su historia, frase que se complementa a la perfección a la experiencia de vida de la cantante, quien también relató que en su hogar todos se enfermaron, desde su esposo Pipe Bueno, hasta sus dos hijos, Máximo y Domenic, pero fue el más pequeño el que sufrió la peor parte.

Foto: Instagram @luisafernandaw.

La reflexión con este relato es que ellos obviaron la gripa leve que tenían y pensaron que todos iban a reaccionar igual, asunto que no sucedió, pues Luisa sigue con su hijo hospitalizado.