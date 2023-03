La costosa cuenta que Luisa Fernanda W pagó en el restaurante de Bad Bunny

Luisa Fernanda Cataño, mejor conocida como Luisa Fernanda W, con tan solo 29 años, se ha catalogado como una de las creadoras de contenido más seguidas en redes, no solo a nivel nacional, sino en el continente.

La paisa empezó haciendo videos entretenidos para su canal de YouTube y ahora cuenta con una gran cantidad de fanáticos y también de negocios que van más allá de las redes sociales.

La influenciadora, quien es la pareja del cantante de música popular Pipe Bueno y madre de sus dos hijos Máximo y Domenic, ha incursionado en el mundo del entretenimiento como cantante, además es dueña de su línea de maquillaje y creó con su pareja el restaurante Rancho MX.

La también cantante ha recibido varias críticas en las redes sociales por su estilo de vida en el que, aparentemente, la influenciadora solo está en viajes. Sin importar el qué dirán, Luisa Fernanda W muestra cómo disfruta al lado de sus amigos y su pareja en destinos como Cartagena, Europa y ahora en Miami, donde estuvo visitando el restaurante del puertorriqueño Bad Bunny.

Gekko, el restaurante del Conejo Malo

Por estos días, la creadora de contenido no deja atrás su vida de fama y lujos tras haber sido vista en algunos importantes eventos que tuvieron lugar en Miami, Estados Unidos. Uno de ellos fue el Miami Fashion Show de Boss, al cual la influenciadora asistió con emoción y con más de un look que presumió en sus redes sociales.

Además de esto, la paisa compartió cómo se divertía en las noches y fue así cuando reveló imágenes y videos en el restaurante Gekko, el cual tiene al cantante Bad Bunny como uno de sus dueños.

Este sitio, que ofrece gastronomía asiática en un concepto de steakhouse japonés, ha sido alabado por muchos, pero también cuenta con tarifas que no son para todo el mundo. Durante su paso por el restaurante, Luisa Fernanda W destacó la decoración del restaurante, la atención de los meseros y el gran espacio del establecimiento.

Luisa Fernanda W también dijo que en la carta había alimentos con oro de 24 kilates y que “algunos platillos tienen historia (…). Es uno de los mejores restaurantes a los que he ido y esto no es publicidad paga, la verdad”.

Después de esto, la joven famosa, quien no estaba sola en la mesa, reveló en cuánto le salió la cuenta de consumo: 1.336 dólares fue el total, lo cual al cambio de este 21 de marzo sería más de seis millones de pesos colombianos.

Al conocerse esta ostentosa cifra, los usuarios en redes sociales no tardaron en criticar a la influenciadora por lo que gastó en la cuenta. Sin embargo, Luisa también contó con el apoyo de muchas personas que le dejaron un mensaje para apaciguar los malos comentarios recibidos: “Gastar dinero en ti no tiene nada de malo y más si es en comida. Si ella puede pagarlo es por su trabajo y su esfuerzo, si a alguien le fastidia pues trabaje y empiece a facturar”.

¿Luisa sin cabello?

Previo al desfile de Hugo Boss, la también empresaria manifestó en un video que sufrió por un peinado que se realizó para completar su outfit, pero lo que jamás se imaginó era que recibiría comentarios negativos de usuarios.

Con un atuendo acompañado de un maquillaje en tonos claros y brillantes, el toque lo dio su cabello con un peinado tipo “media coleta” que, hace meses, Kendall Jenner puso en tendencia. No obstante, dicho peinado fue lo que se robó las miradas, ya que varios usuarios se fijaron en cómo tiene el cabello y no dudaron en criticarla, incluso le dijeron que se estaba “quedando sin pelo”.

Ante los comentarios, la creadora de contenido les respondió a los usuarios y les recordó que ella se encuentra en su proceso de posparto de Domenic y por tal razón una de las consecuencias de ello es la pérdida de cabello.

“Yo les voy a contar que hoy sufrí demasiado con este peinado, una cosa tenaz porque mucha gente me ha escrito: ‘Lu, te estás quedando sin pelo’, y a muchas personas se les olvida que estoy en proceso de posparto, que a uno se le cae el pelo. De hecho, hasta ahora me está creciendo el pelo, o sea, como que estoy volviendo a ver la luz, pero a mí me gustó. Me siento bien”, respondió la también cantante.