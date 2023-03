Luisa Fernanda W se sincera y confiesa los kilos que le falta perder para estar en su peso ideal

Si algo caracteriza a la influencer Luisa Fernanda W es que le cuenta toda su vida a sus más de 18,4 millones de seguidores en Instagram, quienes siempre aprovechan las dinámicas de preguntas que hace la paisa para preguntarle desde cómo logra sus bien producidos maquillajes, hasta cosas tan íntimas como los pormenores de su embarazo, tal como sucedió hace un par de horas.

“¿Al cuánto tiempo después de la cesárea pudiste hacer ejercicio?”, fue la pregunta que Luisa decidió contestar y que despertó la curiosidad de miles de seguidores en la plataforma, pues La W no escatimó en nada a la hora de mostrar todos los detalles de su segundo embarazo, de su hijo Domenic, quien nació el pasado 27 de octubre de 2022.

Luisa Fernanda W. - Foto: Foto tomada de Instagram @luisafernandaw

“Al mes empecé a moverme un poco, pero honestamente no he empezado a hacer ejercicio como me gusta”, respondió la paisa, quien en los últimos días ha estado muy atareada con sus viajes laborales fuera de Colombia, específicamente en Miami, donde asistió al desfile que mostró la nueva colección de la marca de alta moda Hugo Boss.

La W no se quedó ahí y también reveló que tiene unos kilitos de más que no se ha podido quitar desde que nació Domenic, todo porque entre cuidar a sus dos hijos, cumplir con sus eventos y realizar contenido para las redes sociales, Luisa se queda sin tiempo para invertirle a la rutina de ejercicios que necesita realizar.

La influencer vistió de plateado para tomarse fotos para Instagram - Foto: @luisafernandaw

A eso se le suma que la paisa no perdona comerse unos cuantos tacos mexicanos por donde quiera que vaya, pues son su debilidad y nada la detiene a la hora de pedir unos cuantos, como sucedió en un restaurante en Brickell, uno de los barrios más lujosos de Miami, frecuentado por celebridades como Shakira.

“Estoy a 4 kilos por encima del peso que me gusta tener”, fue la frase de Luisa en sus historias de Instagram, donde también mostró los pormenores de sus outfits lujosos en su último viaje y obviamente las rutinas de belleza que se hace para mantener una piel de porcelana.

¿Luisa sin cabello?

Previo al desfile de Hugo Boss, la también empresaria manifestó en un video que sufrió por un peinado que se realizó para completar su ‘outfit’, pero lo que jamás se imaginó era que recibiría comentarios negativos por parte de usuarios.

Con un atuendo acompañado de un maquillaje en tonos claros y brillantes, el toque lo dio su cabello con un peinado tipo “media coleta” que, hace meses, Kendall Jenner puso en tendencia. No obstante, dicho peinado fue lo que se robó las miradas, ya que varios usuarios se fijaron en cómo tiene el cabello y no dudaron en criticarla, incluso le dijeron que se estaba “quedando sin pelo”.

Foto: Instagram @luisafernandaw. - Foto: Foto: Instagram @luisafernandaw.

Ante los comentarios, la creadora de contenido les respondió a los usuarios y les recordó que ella se encuentra en su proceso de posparto de Domenic y por tal razón una de las consecuencias de ello es la pérdida de cabello.

“Yo les voy a contar que hoy sufrí demasiado con este peinado, una cosa tenaz porque mucha gente me ha escrito: ‘Lu, te estás quedando sin pelo’ y a muchas personas se les olvida que estoy en proceso de posparto, que a uno se le cae el pelo. De hecho, hasta ahora me está creciendo el pelo, o sea, como que estoy volviendo a ver la luz, pero a mí me gustó. Me siento bien”, respondió la también cantante.