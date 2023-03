Video | Luisa Fernanda W revela lo que pasaría si sus hijos fueran homosexuales

La influencer y empresaria Luisa Fernanda W, quien es pareja del cantante de música popular Pipe Bueno, con el que tiene dos hijos, centró la atención de sus seguidores en uno de sus videos en el que expresaba su opinión sobre la homosexualidad, pero dirigida hacia sus propios pequeños.

Aunque Máximo y Domenic todavía son unos bebés, a Luisa Fernanda le preguntaron a través de Instagram si temía sobre la orientación sexual de alguno de estos dos, y la influencer aprovechó para dar a conocer su opinión respecto a la homosexualidad, entre otros.

Luisa Fernanda W indicó que ama a sus pequeños hijos. - Foto: @luisafernandaw

“¿Qué piensa... de si alguno de sus hijos sea gay?”, fue la pregunta que recibió Luisa Fernanda, y a lo que respondió tajantemente, indicando que hasta el momento no se ha cuestionado este tipo de situaciones ya que sus hijos aún están muy pequeños; sin embargo, de cualquier forma que llegue en el futuro, tampoco indicó que sería una situación que cambiara su amor hacia ellos.

“Uno todavía no se cuestiona estas vainas o, ¿tendría que pensar algo? La verdad, yo no pienso nada, yo a mis hijos los amo y los voy a respetar siempre, independientemente de su orientación”, afirmó la influencer.

Y a continuación, la joven madre recibió cientos de comentarios jocosos y de apoyo por sus palabras, en los que las personas celebraban su compromiso con sus hijos, a pesar de las situaciones que se puedan presentar en el futuro.

“Esas preguntas de la gente”, “¿Qué es esa pregunta? Hay gente enferma con el tema. Son unos bebés y andan preguntando estupideces”, “Pues normal, en mi caso si hay que ayudarle a montar una peluquería, vamos con toda... Es mi hijo, me dolió parirlo”, “Opino lo mismo, tengo un hijo varón y cual sea su decisión siempre voy a estar hay para el”, son algunos de los comentarios de los usuarios.

El vestido que dejó sin palabras a los seguidores de Luisa

Tras la llegada de su segundo hijo, la actividad de la pareja en redes sociales se ha vuelto más compleja; sin embargo, la experiencia hace al experto y ya hay muchos asuntos que tanto la paisa como el caleño saben manejar a la perfección en sus perfiles respectivos de Instagram.

Pues bien, recientemente, la creadora de contenido descrestó y dejó sin aliento a sus 18,3 millones de seguidores en Instagram, al publicar un outfit que se llevó los elogios, la admiración y las miradas de muchos en la plataforma digital. Se trata de un particular vestido, con un toque muy original, que lució la empresaria colombiana, con un toque de sensualidad, pero a la vez casual, lo cual flechó a los internautas en redes.

Con un diseño largo, ceñido al cuerpo y con tonos muy llamativos, la influencer no pasó desapercibida. También lució unas zapatillas abiertas que dejaban ver la delicadeza y el gran juego que complementaban el atuendo.

La 'influencer' lució un sensual vestido. - Foto: Foto tomada de Instagram @luisafernandaw

Ante el derroche de sensualidad de Luisa Fernanda W, hubo algo que sin duda llamó la atención de los usuarios en redes. Se trata del escote profundo en la parte de su espalda, la cual resaltaba sus curvas propias, con las que constantemente suele dejar ‘boquiabierto’ y sin aliento a más de uno.

La galería de fotos estuvo acompañada del siguiente mensaje: “Mirándome al espejo me hice varias promesas… bloqueo a la gente falsa y todo lo que me pesa”.

Por si fuera poco, Luisa Fernanda W, minutos después de su carrete de imágenes, publicó un reel donde dejó fluir y sacó sus dotes de modelo, luciendo con orgullo su esbelto cuerpo y su original vestido.

Luisa Fernanda W es tendencia en redes por su vestido. - Foto: Foto tomada de Instagram @luisafernandaw

Sin duda, no faltaron los comentarios y las reacciones de los usuarios en Instagram, quienes no tardaron en dar su opinión en ambas publicaciones que sumaron miles de likes.

“Yo quisiera saber dónde compró ese vestido”, “Ahora estoy más buena y no es pa’ que te duela, ya no me desvela tu telenovelaaaaa”, “eres hermosa”, “cómo puede verse tan espectacular con pocos meses de haber tenido a Domenic, increíble”, “¿cómo logras recuperarte tan rápido de tus embarazos” e “icónica”, fueron algunos de los mensajes.