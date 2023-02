¿Milagro? Luisa Fernanda W asegura que se le apareció la Virgen

Luisa Fernanda W es una de las mujeres más populares dentro de la farándula colombiana. En redes sociales, la joven cuenta con una masiva comunidad de seguidores, con quienes suele compartir una amplia variedad de contenidos.

La influencer también es reconocida por su faceta como empresaria, pues junto al cantante Pipe Bueno, su pareja, se asociaron para construir un restaurante en el municipio de Cajicá, al norte de Bogotá. Así mismo, Luisa Fernanda W acostumbra a promocionar sus emprendimientos a través de redes sociales.

Precisamente, en un reciente video publicado en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 18,3 millones de seguidores, la creadora de contenido compartió un recorrido guiado por las instalaciones de Rancho MX, mostrando a detalle los distintos espacios dentro de este lugar.

Durante el recorrido hubo un detalle que llamó la atención de sus seguidores. Al llegar a la capilla, Luisa Fernanda W contó una historia que hace aún más especial ese lugar.

“Cuando nosotros íbamos a abrir Rancho MX, en una de las ventanas se hizo una imagen que a nosotros nos pareció superbonita, y le dimos un significado, el de la Virgen María”, recordó Luisa.

Imagen de la supuesta aparición de la Virgen María en Rancho MX. - Foto: @luisafernandaw

Es más, enfocó la zona del vidrio donde se dio la supuesta aparición y comentó: “aún se ve. Miren ahí la cara de la Virgen. Entonces, nos pareció muy bonito porque precisamente fue aquí en la capilla. Los fieles creyentes dicen que se nos apareció la Virgen”.

En el video, Luisa Fernanda W también mostró el interior del restaurante, las cocinas, los bares, los baños, la tarima y lugares especiales como las trajineras, la churrería y la taquería. En la sección de comentarios, varios internautas le aplaudieron por el proyecto y no ocultaron su asombro ante las cualidades del mismo.

Con humor, Luisa Fernanda W lo aclaró: “Yo no nací para la cocina”

Luisa Fernanda W acostumbra a publicar una gran variedad de contenido en sus redes sociales. En esta ocasión, Instagram fue la plataforma elegida para llevar a cabo una divertida dinámica.

Vistiendo un sensual traje negro, la influenciadora procedió a actuar y hacer el lip sync de un audio viral que originalmente fue grabado por la celebridad de redes sociales Yeri Mua.

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores con su talento para la imitación. - Foto: Captura de pantalla Instagram @luisafernandaw

En el reel, Luisa Fernanda W demostró su talento para la actuación y se apropió del discurso. Lo más curioso fue el mensaje, pues aprovechó para dejar claro que ella “no nació para la cocina”, pese a ser accionista de un restaurante.

“Yo no nací para la cocina. Si tú naciste para la cocina, pues bien por ti, pero yo no. Yo nací para ser perr$% agh… yo nací para maquillarme, arreglarme, ser guapa, traer las uñas, la extensión a todo lo que da y el implante bien salido, y soporta, perr$%. Si esta no es la vida que tú deseas, pues por qué la criticas, por qué te fijas, vete a ver videos de cocina (...)”, dice una parte del audio elegido por Luisa Fernanda W para su video.

Como era de esperarse, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. Además, la publicación ya suma más de 127.000 ‘me gusta’.

Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras más populares en Colombia. Solo en Instagram, cuenta con una comunidad de 18,3 millones de seguidores. - Foto: Captura de pantalla Instagram @luisafernandaw

“Amo amo amoooo”, comentó la también influencer Dani Duke; “Jajajajaja. No puede ser que le salga tan perfecto”; “Te salió mejor que a la yeri mua jajajajaj”; “Yo soy ambas ! Amo el maquillaje y estoy aprendiendo a cocinar”; “Lo estaba viendo sin audio porque pensé era el outfit que mostraba... Cuando que empezó a manotear dije quejestoooo jajajjajajaa”; “Le salió tan natural que asusta jajajajaja perfecta”; “actuación: 100000/10”; “solo ella lo puede hacer mejor que la dueña”, dicen otros de los comentarios destacados.