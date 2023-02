Luisa Fernanda W confesó cuál es su mayor complejo en 2023: “Me siento fatal”

La influencer y empresaria Luisa Fernanda W, pareja del cantante de música popular Pipe Bueno, pareciera no estar pasándola bien por estos días por culpa de, según ella, unos “kilos de más”.

La joven madre de dos niños, recientemente sorprendió a sus seguidores con un clip en su cuenta oficial de TikTok, donde se refirió al choque emocional que padeció cuando se dio cuenta de que estaba por encima del “peso ideal” y que algunas prendas de vestir ya no le estaban quedando como hace algún tiempo.

Luisa Fernanda W es de las influenciadoras más reconocidas en Colombia. - Foto: Cuenta de Instagram @luisafernandaw

“Hoy me estaba poniendo un pantalón que supuestamente yo me lo ponía cuando estaba un poquito más trocita. En este momento estoy 4 kilos por encima de lo que yo soy normalmente, estoy bien. Pero, pues ajá, me siento un poco diferente, hace tres meses tuve un bebé, entonces me dije ‘me voy a poner este pantalón que me queda como chévere’ y cuando me lo fui a subir, ohh sorpresa, el pantalón no me subía... es decir, estoy más troza que cuando yo creía que estaba troza”, expresó Luisa Fernanda W.

No obstante, señaló que, aun con este complejo, hay quienes la ven en la calle y la alagan por su físico a pesar de ser mamá.

En días pasados, también a través de un clip, Luisa Fernanda W le reveló a sus seguidores cómo lograba tomarse buenas fotos. La creadora de contenido contó que ella prefiere usar la cámara frontal de su celular porque puede ver cómo van quedando las imágenes.

“Si miran bien este video puede ver que me tomo las fotos con la cámara de adelante. Me gusta ser yo quien tenga el control de mis ángulos”, escribió sobre la publicación hecha en Instagram.

Luego mostró el resultado de sus fotos aplicando el truco y sus seguidores no tardaron en comentar sobre ello. “Lo necesito pero yaaaaa 😍 amooo todo @luisafernandaw”; “Pensé que solo yo 🙊😂🫶🏼😍❤️‍🔥”; “Pensé que era la única raraaaaa 😮😮😂😂😂 jajaja buenísimo Luu”; “Eres fantásticamente TU 😻”.

Luisa Fernanda W tiene dos hijos con su pareja, Pipe Bueno. - Foto: Instagram @luisafernandaw

Pipe Bueno le respondió a quienes lo criticaron por haber celebrado San Valentín junto a Luisa

Cada año que pasa son cada vez más y más parejas las que se suman a la celebración de San Valentín, o el día de los enamorados, cuya fecha se festeja especialmente en los Estados Unidos.

Por lo mismo, el reconocido cantante de música popular y su pareja, Luisa Fernanda W, fueron blanco de decenas de críticas, porque celebraron la fecha el pasado 14 de febrero, pese a que en Colombia se celebre en el mes de septiembre.

Y es que la pareja colombiana posteó una serie de fotografías en las que están juntos, para celebrar el amor, con un romántico mensaje que decía: “Hoy CUPIDO… NO FALLÓ !! Feliz san Valentín para todos !! ❤️❤️❤️❤️ que viva el amor, crean en él, aún más por estos días donde el amor es efímero, es líquido y la gente poco a poco ha perdido la fe en él. Amar no es fácil y conlleva cosas difíciles, pero quien dijo que lo mejor de la vida es fácil ??? Siempre valdrá la pena, los amamos”.

Sin embargo, fueron tantas las críticas, los señalamientos, y hasta las burlas, que el mismo artista fue quien decidió responder casi que una a una, así lo hizo mediante historias de Instagram, en donde suma 8,9 millones de seguidores.

Además, el músico se dejó ver al lado de Luisa y hablaron sobre las críticas que recibieron como: “Estamos en Colombia no en estados unidos eso se celebra allá”; “¿en qué país se celebra esa vaina?”; “noo, nosotros celebramos en septiembre amor y amistad, no traigamos culturas de otro lado. Somos colombianos”.

“Saben qué es lo más peye? Hay puros comentarios de ese tipo de mujeres, las veo mal chicas y más que estamos profesando amor. Entonces no entiendo, justo yo decía por lo menos que sean hombres como para ver si les escribo, pero son puras mujeres escribiendo hue**nadas”.

“Les recordamos chicas que mi mujer tiene 18 millones de personas que la siguen, yo tengo más de 8 millones. Pónganle que tengamos 26 millones de personas que nos siguen, donde no todos viven en Colombia”, escribió.

Luisa Fernanda junto a su pareja Pipe Bueno. - Foto: Instagram @luisafernandaw

Sumado a ello, Pipe expresó que gran parte de su público era de Ecuador, en donde recientemente se presentó, y que en ese país sí celebraban dicha fecha, por lo que ellos tenían que corresponder a su público: “La responsabilidad como creadores de contenido no está dirigido únicamente a la gente en Colombia, sino a todas las personas en otros países”.