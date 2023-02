“Para que sigan imaginando”: el revelador vestido que utilizó Luisa Fernanda W tras críticas de un seguidor

Ser productora de contenidos en redes sociales no solo implica fama, como algunos lo pueden imaginar, sino críticas de los seguidores. Si no, que lo diga la influenciadora Luisa Fernanda W, que tiene que lidiar con fanáticos que, por ejemplo, le critican su forma de vestir. Hay quienes la cuestionan por presumir su cuerpo, como ella misma dejó ver.

En su cuenta en Instagram, donde suma más de 18 millones de seguidores, la también empresaria subió un reel luciendo un vestido negro que resalta su figura. La publicación estuvo acompañada del mensaje “para que sigan imaginando”, una indirecta para un fanático que le dejó el siguiente comentario: “Señora, deje algo a la imaginación, usted muestra demasiado”.

Luisa Fernanda W junto a su pareja, Pipe Bueno. Foto: Instagram @luisafernandaw. - Foto: Foto: Instagram @luisafernandaw.

El post, que suma más de 223.000 ‘me gusta’, fue comentado por otras influenciadoras, como Aida Victoria Merlano, quien no dudó en elogiar a su colega. “Jajaja, pa’ que sigan imaginando. Me encantó”, escribió la barranquillera.

También dejaron sus impresiones de cómo le queda el vestido negro actrices como Ana del Castillo, Lorna Cepeda y Kimberly Reyes, además de productores de contenido como Jonatan Clay.

La publicación de Luisa Fernanda W también generó debate entre sus seguidores. Una de ellas, mencionó: “Aunque tuviera el cuerpo así divino como ella, no me vestiría así y menos en redes. Por mi hija, no sé... no me gustaría, pero esa soy yo y no porque yo pienso así quiere decir que tengo el derecho de decirle a otras mujeres qué tienen que hacer y qué no”.

Así mismo, hubo quien planteó: “Quisiera saber cuál es el propósito de hacer algo así, más en una red social. Posdata: A mí me encanta Lu, cero hate, lo digo en general, solo me asalta esa duda”.

El mensaje de Luisa W en el aniversario de muerte de Legarda

Los 7 de febrero son una fecha especialmente difícil para la influencer Luisa Fernanda W, porque ese día sufrió una de las peores pérdidas de su vida y ahora tiene que celebrarlo por ser el cumpleaños de su pareja sentimental, generando un choque de sentimientos inigualable que tiene que procesar y asumir en el ojo público, pues es una de las creadoras de contenido más famosas de Colombia.

El contexto de esta historia empieza mencionando el fatídico 7 de febrero de 2019, día en el que el cantante Legarda perdió la vida a causa de una bala perdida que se generó en un intento de atraco en el barrio El Poblado de Medellín, noticia que conmocionó a todo el país, pues el payanés era una de las estrellas en ascenso más queridas de todo Colombia, luego de hacerse conocido por su participación en el reality gastronómico MasterChef, donde conoció a La W.

Legarda, un año antes de su muerte - Foto: Twitter/@Legarda

Este acontecimiento fue muy duro para la instagrammer, pues los medios y sus fanáticos se volcaron a ella para conocer cómo estaba viviendo su duelo y cada expresión que mostraba era usada a su favor y en su contra, como suele suceder con todos los famosos no solo de Colombia, sino del mundo entero.

Para añadirle un poco de polémica, Luisa decidió seguir con su vida lo más pronto posible y tan solo pocos meses después se empezó a dejar ver muy amorosa con el cantante Pipe Bueno, relación que luego se hizo oficial y generó un tsunami de críticas y cancelaciones para la paisa, quien siempre guardó silencio sobre el tema para no agrandar más el revuelo, pues muchos aún no le perdonan que no le haya guardado un luto largo a Legarda.

Luisa se pronunció en sus historia de Instagram. Foto: @luisafernandaw. - Foto: Foto: @luisafernandaw.

Pues bien, el pasado 7 de febrero, en una de las imágenes que publicó en el espacio de publicaciones efímeras, Luisa dejó una foto de ella mirando al mar desde un yate con el siguiente párrafo: ”¿Saben algo? Así muchas personas ya lo hayan dicho, hoy lo quiero expresar yo… Disfruten de su vida, de sus seres queridos, disfruten de lo que aman y hasta de lo que los aman. La vida es una vaina muy bella, no dejen de perseguir sus ideales, no se dejen aplastar de nadie, siempre confíen en Dios y en ustedes… Jamás dejen apagar la llama de su vida, ya que si estás aquí siempre tendrás oportunidades de mantenerla encendida”.