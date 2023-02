“Yo era la mujer más hermosa del mundo”: Florinda Meza reveló fotos de su juventud

Florinda Meza es recordada en la industria de la televisión por su personaje de Doña Florinda en el programa El Chavo del 8, creado por su esposo Roberto Gómez Bolaños, quien falleció en noviembre del año 2014.

Roberto Gómez Bolaños fue el creador de personajes como El Chavo del 8, Chespirito y el Dr. Chapatín. - Foto: AP.

La actriz mexicana ha dado de qué hablar, pues a través de su cuenta de Twitter publicó varias fotografías de cómo se veía cuando era joven y recordó a su pareja, quien le decía que ella era la más hermosa.

“Esta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual, ¿qué creen que me diría? Los leo...”, escribió Meza en su trino.

En la primera foto se observa que usaba tela de animal print y enterizos muy ajustados a su cuerpo, lo cual hacía resaltar su figura. En la segunda, lucía muy elegante, con un abrigo largo, un sombrero de color café y el corte de cabello corto que la ha caracterizado durante el paso de los años.

Ésta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo... pic.twitter.com/4hkqUNas1L — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) February 8, 2023

Muchos internautas no dudaron en comentar la publicación de la actriz y quedaron sorprendidos puesto que ella ya tiene 74 años y se sigue viendo radiante. Además, no dudaron en felicitarla por su día especial.

“Que sigues wapa!”; “Roberto le diría que sigue siendo el amor de su vida, el chavo le diría “vieja chancluda”, chaparrón le diría “¿Ya se va?” Y el Chapulín le diría “No contabas con mi astucia”. Saludos y bendiciones desde Chile, gracias por tanto”; “Él diría, ese tiempo solo te hizo más fuerte, más guerrera, más bella, más mujer, y tal vez si leyera “Fernando Pessoa” te diría: Amo como amas al amor. No conozco otra razón para amar que amar. ¿Qué quieres que te diga, además de que te amo, si lo que quiero decir es que te amo?”; “Hermosa ayer, hermosa hoy, hermosa siempre, una artista extraordinaria, actúa, baila, canta [puede cantar una ópera completa], fantástica y talentosa. Florinda Meza, la siempre querida y recordada “Doña Florinda”, la “vieja chancluda”, “fodonga” o “cara de vela derretida”.

Florinda Meza interpretando a 'Doña Florinda' en el Chavo del 8. - Foto: Foto: Instagram @florindamezach1

“Mi marido no era un hombre rico”: Florinda Meza revela detalles de la fortuna de ‘Chespirito’

Son ocho años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, quien encarnó a Chespirito, y su esposa, Florinda Meza, le salió al paso a quienes aseguran que él era un hombre rico. Tras el deceso del actor, su vida personal y artística han seguido estando en el radar, y no solamente en México.

“Sabíamos vivir sencillamente”, fue parte de las declaraciones que dio a medios de comunicación la también actriz y señaló que las interpretaciones generadas por Bolaños quedaron en manos de la compañía para la que laboró durante toda “su carrera”.

Según Telemundo, Florinda asegura que nunca ha recibido nada de la “herencia” que muchos aseguran, le quedó tras quedar viuda. Respecto al cuestionamiento de por qué nunca residieron en una “colonia de millonarios”, ella respondió: “No hay ningunas cifras, entiéndanlo, quien se hizo multimillonaria en dólares fue la empresa, no nosotros”.

Florinda Meza desmiente supuesta herencia que le dejó Roberto Gómez Bolaños. - Foto: Instagram @florindamezach1

“Pregúntenle a cualquier actriz de mi tiempo, a cualquiera que no haya tenido un marido rico, pero mi marido no era un hombre rico”, dijo. Una periodista le interrogó si, en ese caso, no era cierto el monto por 20 millones de dólares que supuestamente estaba en su cuenta. “Ojalá fuera cierto, no hombre, ¡qué bárbaro!, qué tontería tan grande”, refutó quien tuvo consigo papeles como ‘la Chimoltrufia’.

Florinda Meza afirma que siempre “ha batallado” y que Roberto siempre decía: “Tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé”. También añadió que ella no vivía “ni en el Pedregal, ni en las Lomas”, sino en una casa en una Colonia del Valle y que la zona era considerada como “proletaria”.