“Siempre te recordaré”: ocho años sin ‘Chespirito’; Florinda Meza se quiebra al recordarlo

Un día como hoy, pero de 2014, Latinoamérica despedía a quien con su carisma y humor le dio vida a innumerables personajes como El Chavo del 8, Chespirito y el Chapulín colorado. En el octavo aniversario de su muerte, el mundo vuelve a recordar a uno de los actores que marcó la infancia de muchas generaciones más allá de su país natal: México.

La viuda de quien, por nombre de pila llevaba Roberto Gómez Bolaños, se quebró al dedicarle unas palabras en memoria de otro año de su ausencia. A través de sus redes sociales compartió un video que recopila algunas fotografías en pareja y el sentimiento que la embarga tras casi una década de su partida.

“Este 28 de noviembre se cumplen ocho años del fallecimiento de (...) mi Rober. Santo Dios, ¡qué pérdida tan grande! Siempre me gustaron las matemáticas y el ocho es mi número predilecto. Cuando yo era niña decía ‘el ocho es hermoso porque (...) si lo pones paradito es el reloj de arena de los números’. Ahora no me parece tan festivo, ya que al reloj de arena de mi Rober (...) se le acabaron los granitos’”, dijo en medio de su conmoción.

La también actriz, y quien interpretó personajes como la Popis o la Chimoltrufia, recordó algunos de los momentos más emotivos durante su tiempo juntos tanto en el set como fuera de este. También mencionó que es una jornada en la que muchos de los fanáticos del artista mexicano lo recuerdan, pues no para pocos plasmó una huella en la infancia.

“Lo extraño cada día más”

“Yo sé que muchos de ustedes deben extrañarlo, pero yo lo extraño cada día más. Cada mañana frente a su foto, así como lo hacía yo antes le digo ‘buenos días, mi alegría’ y casi me parece escuchar su respuesta: ‘buenos días, mi dulce amanecer’. Y también como lo hacía en vida de él, le decía ‘hoy te amo más que ayer’ (...). ‘¿Qué tal si nos echamos una competencia a ver quien gana?’”.

El agradecimiento marcó las palabras de Florinda Meza, quien aseguró que siempre evocaría su memoria con gratitud por las enseñanzas y sentimiento que marcó su relación durante el tiempo juntos.

“Mi Rober, siempre te recordaré con agradecimiento por tanto amor y por tanto como aprendí de ti. Pero, sobre todo, gracias, Rober, por hacer que mi vida fuera interesante”, concluyó la actriz mexicana en un video acompañado por una melodía permeada de melancolía.

Series como El Chavo del 8 estuvieron al aire por 25 años y acompañaron a niños y grandes en sus tiempos de familia, sacando sonrisas a más de uno por las ocurrencias de cada personaje. Según medios internacionales como La Voz de Galicia, son más de 50 los idiomas en los que se ha traducido con 290 capítulos; también, desde hace más de diez años, tiene una versión animada.

Murió un actor del elenco

Este fin de semana se confirmó la muerte de Héctor Bonilla, a sus 83 años, y quien hizo parte del elenco en 1979. Su carrera artística estuvo caracterizada por participar en otras producciones como Lo imperdonable (1975), Señora (1998) o Amor cautivo (2012).

Lamento el fallecimiento de Héctor Bonilla, gran actor, honesto y siempre con firmes convicciones. Abrazo a Sofía, a sus hijos, familiares y amigos. pic.twitter.com/88CLHo3dk6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 25, 2022

En un comunicado Fernando Bonilla, uno de sus hijos, confirmó el deceso tras cuatro años de librar una batalla contra el cáncer. En el texto se señala que el actor falleció en su vivienda, sin dolor, y rodeado de su círculo más personal, quien “lo acompañó hasta el final”.

Respecto a su aparición en El Chavo del 8, el mexicano participó en un episodio en el que se relaciona con varios residentes de la vecindad, en medio de una admiración por la inesperada visita. Su trabajo en el medio artístico le hizo merecedor de varios reconocimientos; por ejemplo, Premios Ariel como mejor actor en dos ocasiones.