Video | “Mi marido no era un hombre rico”: Florinda Meza revela detalles de la fortuna de ‘Chespirito’

A casi ocho años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, quien encarnó a ‘Chespirito’, su esposa, Florinda Meza, le salió al paso a quienes aseguran que él era un hombre rico. Tras el deceso del actor, su vida personal y artística han seguido estando en el radar, y no solamente en México.

“Sabíamos vivir sencillamente”, fue parte de las declaraciones que dio a medios de comunicación la también actriz y señaló que las interpretaciones generadas por Bolaños quedaron en manos de la compañía para la que laboró durante toda “su carrera”.

Según Telemundo, Florinda asegura que nunca ha recibido nada de la “herencia” que muchos aseguran, le quedó tras quedar viuda. Respecto al cuestionamiento de por qué nunca residieron en una “colonia de millonarios”, ella respondió: “No hay ningunas cifras, entiéndanlo, quien se hizo multimillonaria en dólares fue la empresa, no nosotros”.

“Pregúntenle a cualquier actriz de mi tiempo, a cualquiera que no haya tenido un marido rico, pero mi marido no era un hombre rico”, dijo. Una periodista le interrogó si, en ese caso, no era cierto el monto por $20 millones de dólares que supuestamente estaba en su cuenta. “Ojalá fuera cierto, no hombre, ¡qué bárbaro!, qué tontería tan grande”, refutó quien tuvo consigo papeles como ‘la Chimoltrufia’.

Florinda Meza afirma que siempre “ha batallado” y que Roberto siempre decía: “Tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé”. También añadió que ella no vivía “ni en el Pedregal, ni en las Lomas”, sino en una casa en una Colonia del Valle y que la zona era considerada como “proletaria”.

Tildan a Florinda Meza de “hipócrita”

La actriz mexicana no ha estado lejos de los cuestionamientos públicos, pues hace poco menos de dos meses la muerte de una compañera del exitoso elenco reavivó el debate. “La Chimoltrufia está de luto, se nos fue la gran Anabel Gutiérrez. Mi más sentido pésame a su familia,” fue el mensaje que compartió en Instagram.

Uno de los personajes más representativos de Gutiérrez fue el de ‘doña Espotaverderona’, madre de ‘la chimoltrufia’ en Los Caquitos. Pero las críticas llovieron entre algunos seguidores del programa, quienes evocaron supuestas diferencias en el set entre ambas.

“Señora, con todo respeto, mejor guárdese sus palabras de hipocresía... Porque la señora Anabel sí que fue una verdadera actriz y de la Época de Oro, no cómo usted, saludos”, Hipócrita. Maltratando a una verdadera gran actriz. Título que ni manipulando a Bolaños pudiste alcanzar... ni alcanzarás. Viviste para ser la sombra de RGB (Roberto Gómez Bolaños) y nada más”, hacen parte de los mensajes que llegaron tras su publicación.

¿'Doña Florinda’ iba a demandar a Shakira?

Los últimos meses volvieron a poner en el radar a la esposa de Gómez Bolaños, sobre quien se dijo que supuestamente iba a demandar a Shakira. El rumor se centró en que la cantante estaba imitando pasos que tenía ‘el Chavo del 8′.

La polémica tuvo su foco en el reciente éxito de la colombiana ‘Te felicito’ y los movimientos que el personaje mexicano describía como “la garrotera”, cuando se enfrentaba a situaciones de temor o angustia.

El rumor no tardó en llegar a los oídos de Meza, quien prefirió esta vez no ignorar ese tipo de comentarios y salir a desmentirlo: “La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA. (...) No hay razón ni fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira”.