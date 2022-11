¿Usted qué haría? Mujer se encontró un cajero abierto con fajos de billetes y esto hizo

¿Casualidad o una racha del destino? Es un interrogante del que no se tiene una respuesta precisa para un inusual episodio que vivió una mujer en un establecimiento comercial. La tiktoker compartió con sus seguidores lo que hizo cuando encontró un cajero automático abierto.

“Yo bien preocupada por el cajero”, es la descripción que acompaña uno de los videos en los que describió el atípico hecho. En el primer clip se observa que la máquina estaba completamente abierta y los billetes, de diferentes denominaciones, se veían completamente al descubierto. Por lo que se percibe, hasta ese momento nadie se había percatado de lo que sucedía.

La mujer comentó que varias veces había intentado, sin éxito, cerrar ese aparato y alrededor no había personal de seguridad que la ayudara con el percance. “Hay que buscar un guardia”, dijo en un video que acumula casi 10 millones de visualizaciones y miles de comentarios.

Los internautas empezaron a especular sobre qué decisión tomó la mujer en una situación “bochornosa”, y otros aseguraron que el riesgo de que alguien robara el dinero era bajo. Esto, al mencionar un sistema de seguridad que vierte tinta sobre los billetes, en caso de que alguien quiera tomarlos a la fuerza.

En un segundo clip, el relato avanzó que pocos minutos después llegaron funcionarios de Valores, pero la historia seguía dejando muchas preguntas abiertas. Ante los cuestionamientos y vacilaciones de algunos internautas, la tiktoker, quien en la red social se identifica como Evelyn Saucedo, optó por explicar mejor cómo había estado inmersa en esa situación.

“Yo iba a ir al baño y no vi que el cajero estuviera abierto, lo vi normal; entonces cuando regreso es que lo veo abierto y me preocupé de que no lo fueran a robar. Yo quise cerrar (la máquina), pero no se pudo. En otro video alguien explicó que si se hubiera cerrado” habría derivado en un problema “porque se tienen que levantar órdenes para que vengan a hacerles mantenimiento y eso se demora”, aclaró.

“No sé qué estaban haciendo”

La mujer agregó que había intentado ayudar, pero que no le fue posible dejarlo como normalmente alguien lo encontraría. “Me preocupe, le hablé a un guardia aquí de la plaza y le dije que el cajero estaba abierto para que lo reportaran. Como a los 15 minutos, más o menos, es que llegan los custodios (...); la verdad no sé qué estaban haciendo porque no me fijé”.

@evelynsaucedo36 Respuesta a @K A R 🦋 Yo avise a los guardias de la plaza y a los pocos minutos llegaron ellos. ♬ sonido original - Evelyn Saucedo

En uno de los comentarios que recibió la cuestionaban por no haber grabado el instante en el que el cajero entró en mantenimiento, a lo que ella respondió que no vio cuando el personal técnico llegó. También explicó que esa era la razón por la que el dispensador estaba en ese estado sino “no se quedaría así” y dijo que, en una próxima oportunidad, ya no se preocuparía.

Sin embargo, el debate continuaba en la plataforma digital. Para algunos aún cuando el aparato estuviese en revisión no les parecía normal que permaneciera sin supervisión. Otros insistían en que, de cualquier forma, el dinero no estaba en riesgo pese a esas condiciones.

@evelynsaucedo36 Respuesta a @giovanni garcia Pero no se enoje oiga jajaja 😅 ♬ sonido original - Evelyn Saucedo

“Nunca dejan un cajero abierto y cuando le dan mantenimiento nunca se separan de este, hasta vigilan que no estés viendo. Yo sí te creo”, “yo trabajo en eso (...). Debido al tiempo se llevan el dinero y si se tardan en regresarlo el banco nos retira del sitio. Es normal”, “más gente honesta como tú, mis respetos”, “nunca lo hubieras podido cerrar porque, si viste, estaban los candados puestos. Lo cerraron mal desde el principio”, señalaron algunos internautas.