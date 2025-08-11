También existe una versión en México de MasterChef Celebrity, este año se llamó Generaciones porque celebraron los 10 años de programa.

Este reality está preparando su siguiente temporada y, aunque no se conocen los nombres de los participantes, en varios medios se ha viralizado que Florinda Meza sería una de las participantes.

El presentador Álex Kaffie reveló que TV Azteca está interesado en que la actriz haga parte del proyecto y le ofrecerían una alta suma de dinero.

Adicionalmente, se dice que Florinda ya tuvo conversaciones con uno de los productores y podría haber negociaciones para que ingrese al programa, pues gracias a la bioserie Chespirito, la mexicana ha obtenido gran popularidad.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños. | Foto: Tomada de redes sociales

Según Kaffie, la actriz entraría a la categoría de adultos mayores en Generaciones, que ha sido bien recibida por el público.

Esta noticia genera expectativa en los televidentes y los seguidores de la mexicana, pues sería su aparición nuevamente en las pantallas después de tantos años, pero no como actriz, sino como cocinera.

Sin embargo, a raíz de las críticas que ha recibido por lo que se habla de Florinda en la bioserie sobre su exesposo, muchos usuarios han criticado la decisión y consideran que no tiene las habilidades.

Por otro lado, la información no ha podido ser confirmada y Meza no se ha pronunciado, lo que ha causado más preguntas que respuestas por parte de los internautas que están a la expectativa.

¿Cómo fue la boda de Florinda Meza y Chespirito?

Roberto Gómez Bolaños fue un actor, comediante, productor de televisión, director de cine y televisión, guionista y escritor.

Florinda y Chespirito se conocieron en el set de grabación de la serie El Chavo del 8. La actriz sostuvo que ambos empezaron a coquetear, pero como él estaba casado, le dijo que se separaría para que ella no estableciera una relación con Enrique Segoviano, otro integrante del equipo.