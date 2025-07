Florinda Meza se fue en contra de HBO Max y mostró su rechazo por la serie de Chespirito

En varias ocasiones, la actriz ha manifestado que no está de acuerdo con la historia que se está presentando, ya que, según ella, no refleja con veracidad la manera en la que ocurrieron los hechos.

“Creí que la serie Mentiras estaba en otra plataforma, pero no, sin querer queriendo, las mentiras, están en su ‘MAXima’ expresión” , escribió.

Esto generó una gran cantidad de comentarios por parte de los internautas, quienes no dudaron en compartir sus opiniones con respecto a las palabras de la viuda de Chespirito.

“No estás soportando que le robaste el marido a otra mujer, y todo por dinero”; “Si tú no eres la del personaje, y no autorizaste, no entiendo por que estás tan afectada. El silencio ayuda”; “Al final, te metiste con todos y terminaste separando a toda la serie”; “Sigues siendo ‘la otra’, a pesar de las mentiras de la serie” y “Entonces, todo el mundo opina y conspira contra usted?, ¿Todos están mal?“, escribieron.