Luisa Fernanda W le contestó a quienes la critican por exhibir su cuerpo en redes sociales

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más seguidas y mencionadas en el mundo de la farándula colombiana. La influencer sostiene, en la actualidad, una relación sentimental con el cantante de música popular Pipe Bueno, con quien tiene dos hijos.

Recientemente, la creadora de contenido ha estado disfrutando de unas vacaciones y ha tenido una agenda agitada por cuenta de diversos compromisos relacionados con su profesión. Primero, estuvo con su pareja en España, donde cumplieron con algunos compromisos labores, pero también aprovecharon el momento para conocer el lugar y hacer turismo.

Posteriormente, se les vio en Cartagena, lugar donde Luisa aprovechó para tomarse fotos en vestido de baño y mostrar su escultural figura, la cual no parece haber tenido ningún tipo de cambio pese a haber tenido dos hijos. Luego de esto, varios de sus seguidores la han criticado y la han llamado exhibicionista.

Luisa suele compartir fotos en vestido de baño. - Foto: Foto: @luisafernandaw.

Ante esto, por medio de sus historias en su cuenta personal de Instagram, la creadora de contenido le contestó de una manera muy tranquila y civilizada a quienes la llaman de este modo. Y seguro que esto no es lo único que se dedica y que se toma fotos sencillamente porque le gusta y porque hace parte del espacio que se da así misma.

Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras con mayor alcance en el país. - Foto: Instagram

“Por estos días, no más posadera en la playa. Oigan yo estaba feliz tomándome fotos, todo y pues yo no sé por qué hay personas como que le incomoda que uno se tome fotos de su cuerpo (…) pues no es lo único que hago en la vida, amigos, yo aparte de tomarme fotos y hacer videos que se tratan de mí, porque me divierte, me gusta, también hago otras cosas: soy mamá, soy mujer, trabajo también en medio de mi día a día, me toca solucionar mis problemas, mis cosas, como muchos de ustedes. Esas fotos bonitas así hacen parte del espacio que me doy a mí misma, pero no es lo único que hago”.

Pipe Bueno sorprende con su cambio físico; las críticas no se hicieron esperar

Pipe Bueno es uno de los artistas de música popular que más se ha destacado en los últimos años. Recientemente, el artista caleño realizó un concierto en el Movistar Arena y quedó muy contento con el recibimiento que tuvo por parte del público

Días después, participó como artista invitado en el superconcierto que se llevó a cabo en el Estadio Pascual Guerrero durante la Feria de Cali. Allí, se robó la atención de miles de seguidoras.

Pues bien, el 7 de febrero cumplió 31 años y los celebró en compañía de su pareja. Ambos festejaron la vuelta al sol de Pipe con varias celebridades y amigos de la pareja, como Kimberly Reyes y Nanis Ochoa.

Pipe y Luisa están celebrando el cumpleaños del caleño en Cartagena. Foto: Instagram @luisafernandaw. - Foto: Foto: Instagram @luisafernandaw.

De acuerdo con imágenes publicadas por los mismos famosos, la celebración se llevó a cabo en una playa de Cartagena, lo que parece ser a bordo de un yate. Pero hubo algo que sorprendió y llamó la atención de los usuarios en redes sociales.

Se trata del evidente cambio físico que tiene el intérprete de Cupido falló, pues el paisa ya no luce su figura delgada y tonificada como lo había dejado ver un tiempo atrás y, por el contrario, se le ve una pronunciada barriga que sobresale de su pantaloneta de baño.

El cambio físico de Pipe Bueno. - Foto: Fotos tomadas de Instagram @nanis8a

El video fue publicado por la modelo Nanis Ochoa, quien lo compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde además se puede ver lo bien que la están pasando todos mientras se ‘tiran’ unos pasos de baile.