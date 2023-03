“Me parece espectacular” Luisa Fernanda W sobre un posible intercambio de parejas con Pipe Bueno

La ‘influenciadora’ y creadora de contenido, Luisa Fernanda W, junto con el cantante de música popular Pipe Bueno, conforman una de las parejas más seguidas y comentadas de la farándula nacional.

La pareja actualmente ha estado en boca de la opinión pública debido a que recientemente tuvieron a su segundo hijo; además, estuvieron disfrutando de unas vacaciones en Cartagena en compañía de otros famosos, entre ellos; el futbolista colombiano Santiago Arias, hecho que ha llevado a sus seguidores a estar al tanto de sus movimientos, con mayor frecuencia.

Pues bien, algo de lo que muchos hablan son las respuestas dadas por los famosos en la dinámica de preguntas de la plataforma de videos, TikTok. Allí, respondieron en pareja al menos cinco cosas que no le gustan al uno del otro.

Además, aprovecharon para responder algunas preguntas que los usuarios les realizaron. Una de las más controversiales fue en la que le preguntaban a Luisa Fernanda, su postura sobre las parejas swinger y los tríos.

A esto la influenciadora, respondió “me parece espectacular que los seres humanos vivan libremente su sexualidad, claro está sin pasar por encima de nadie, desde que todas las partes estén de acuerdo, cada quién verá”.

Las cosas que no les gustan a Luisa Fernanda y Pipe Bueno del otro:

La primera en iniciar fue Luisa Fernanda W, quien aseguró que, “algo que no me gusta de Pipe es que andas con gente para todas partes... o sea, yo no entiendo la necesidad de que vas para algún lado y cargas como a 20 personas detrás de ti. No entiendo”, puntualizó la influencer, a lo que Pibe respondió: “el team”, lo cual fue refutado por su pareja.

Luisa Fernanda W en Europa - Foto: @luisafernandaw

Cuando llegó el turno del artista de música popular, se refirió a su cabello, el cual, a pesar de tener apenas 30 años de edad, ya tiene varios mechones plateados.

“No me gusta de ti que más o menos una vez a la semana, cuando estamos en el baño por la mañana y me ve las canas, insinúas que si no me quiero pintar el pelo... me da put***a. O sea, no entiendo”, manifestó el cantante con algo de indignación.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W de viaje por España. - Foto: Instagram @pipebueno

La pareja de famosos concluyó su video con la siguiente ‘declaración’ por parte de la paisa que no le gusta de él: “le encanta dormir con una almohada en la mitad de sus piernas, que a mí me incomoda. Yo quiero abrazarlo bien y está esa almohada”.

¿Hay matrimonio? Así le preguntaron a Luisa Fernanda W sobre su futuro con Pipe Bueno

Por medio de sus cuentas personales de Instagram, la pareja compartió una fotografía en la que se les ve muy enamorados. En la foto Luisa le está dándole un tierno beso al cantante, la fotografía fue compartida con el siguiente pie de foto: “Comenzando el 2023 BIEN CABR%&”.

La pareja de famosos colombianos emprendieron con su restaurante que se llama Rancho MX y queda en Cajicá. - Foto: Instagram: @pipebueno

En medio de los comentarios varios seguidores de la pareja le sugirieron a ambos que ya era momento de casarse; sin embargo, hasta el momento la pareja no se ha referido al tema, ni han mencionado si está entre sus planes.