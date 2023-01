‘Influencer’ contó cuánto cuesta ir a comer al restaurante de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W; algunos dicen que con eso se van de viaje

La pareja conformada por la influenciadora antioqueña Luisa Fernanda W y el cantante caleño Pipe Bueno es una de las más seguidas por los colombianos, pues su amor ha sido perdurable y tienen dos hijos producto de ello, llamados Maximo y Domenic.

En redes sociales, Luisa y Pipe reciben cientos de halagos, aunque también tienen haters que critican cualquier pieza en donde la dupla de figuras públicas aparecen juntos. Sumado a esto, la pareja no solo se ha dedicado a explotar su talento, sino que también se involucraron en el mundo del emprendimiento desde hace ya un buen tiempo e inauguraron su propio restaurante temático.

Luisa y Pipe en el concierto de Bad Bunny. Instagram. - Foto: Cuenta de Instagram @pipebueno

A las afueras de Bogotá, específicamente en Cajicá, se encuentra situado el establecimiento gastronómico llamado Rancho MX. Como su nombre lo indica, es una propuesta que tiene como base las comidas de México, por lo que su ambientación y decoración está ligada a la cultura del país centroamericano.

En varias oportunidades, la pareja de famosos ha comentado que su inclinación por la comida mexicana es un gusto en común, sin dejar de lado que Pipe Bueno, al ser exponente del género popular y del despecho, tiene aprecio por la ranchera y los músicos del territorio vecino a los Estados Unidos.

En ese orden de ideas, aunque ya lo han hecho otros personajes, un influenciador en TikTok comenzó a ser tendencia tras relatar su experiencia yendo a visitar Rancho MX desde Soacha, municipio aledaño a la capital.

Así las cosas, a Diller Mendieta, como se llama el creador de contenido, le tocó atravesar toda la ciudad para ir hasta el restaurante temático de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Toda su odisea la grabó y detalló por completo la inversión que implicó darse este ‘lujito’.

De acuerdo con las declaraciones del influenciador en TikTok, se fue junto a su familia en un carro particular que les cobró un total de 140 mil pesos por el trayecto. El viaje tuvo una duración de aproximadamente dos horas y media.

Luego de esto, sobre la noche, el joven llegó al innovador lugar que está lleno de luces en la entrada y dijo que lo sorprendió, porque pensó que era un poco más grande. “Yo creo que para los fines de semana no da abasto el restaurante”, relató Mendieta.

En su visita como comensal, al tiktoker y su familia les regalaron de entrada unos nachos con guacamole y contó que una de las cosas que más le gustó fue el entrenamiento de música mariachi.

El mariachi es representativo de la cultura mexicana. Getty Images. - Foto: Getty Images

Después, prosiguió con el menú que pidió junto a su familia en el restaurante de la pareja de celebridades colombiana: entrada de chicharrones de seis unidades con guacamole por $45.000, cocteles de $49.900, entrada de cochinita y carnitas por $62.000, cuatro botellas de agua por $30.000, de plato principal una carne Tomahawk con un costo de $430.000 y, por último, los postres valieron $20.000. A lo anterior, se sumó unos tacos para llevar y, en este caso, toda la cuenta tuvo una suma ponderada de $1.400.000.

Los tacos mexicanos suelen tener carne desmechada, ají, guacamole, cebolla y otros ingredientes. Getty Images. - Foto: Getty Images

Antes de terminar, el ‘tiktoker’ mostró parte de los baños del restaurante temático. Por su parte, varios usuarios comentaron el video con mensajes, como: “Con eso pago arriendo y hago mercado para un mes”; “Yo me voy de viaje con esa plata”; “Con los 20 dólares que dio de propina yo salgo a comer y me sobra 😅”; “Solo me alcanza para los churros ja, ja, ja”; “Uffff, supereconómico... para ir a desayunar, almorzar y cenar todos los días con toda la familia”; “Pero hay gente que malgasta más en fiestas, dándole de comer a gente que igual va a criticar, los felicito, disfrutó la familia y se dieron gustico”, se lee en la red social china.

A continuación, el fragmento del ‘influencer’ que se viralizó y ya tiene más de dos millones de reproducciones: