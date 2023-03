¿Yina Calderón llama la atención en Europa por su aspecto físico? “Se me quedan viendo como extraño”

Yina Calderón, influencer, DJ de guaracha y empresaria de fajas, últimamente ha estado muy activa en sus redes sociales y, como es usual, está dando de qué hablar.

La exparticipante del reality Protagonistas de Novela, trasmitido por el Canal RCN en el año 2013, por estos días se encuentra en un viaje por Europa en compañía de su papá y sus hermanas Juliana, Leonela y Claudia, y en ocasiones aprovecha para mostrarles a sus 107 mil seguidores en Instagram, algunas de las actividades que ha realizado con su familia.

En su visita por algunos lugares, en especial por el parque de Disney en París, Francia, la creadora de contenido llamó la atención de los europeos y no precisamente por ser una figura pública en Colombia, sino por su apariencia física, o al menos así lo dejó saber en su cuenta personal de Instagram.

La empresaria de fajas en el parque de Disney en París, Francia. - Foto: Foto tomada de Instagram @yinacalderonoficialdj

“La cultura europea es un poquito más clásica, entonces todas las personas o la mayoría de personas que pasan por el lado mío se quedan viéndome como extraño. Yo pensé que aquí iba a encontrar más pelos de colores, más tatuajes en el rostro de una persona. Pero no, no los hay casi. Así que me quedan viendo y entonces me he sentido como cu**”, señaló la ‘influenciadora’ colombiana.

A su vez, Yina concluye su relato asegurando que, hasta los niños europeos con los que se ha topado, también se quedan viéndola de forma extraña por sus atuendos y su aspecto físico.

“Son mucho más clásicos a la hora de vestir y arreglarse. Yo pensé que no iba a ser así”, dijo.

Otra declaración que ha llamado la atención de los seguidores fue cuando, estando en el parque de Disney en París, aprovechó el emocional momento para darle un consejo a los padres de familia que quieren vivir esta experiencia con sus hijos.

“Me hacen el favor y nos vamos a poner a trabajar como un hijuep*** porque no podemos dejar de traer a nuestros hijos a Disney, no importa. Y, si no, démosles educación para que ellos puedan tener un futuro y trabajar y venir a conocer Disney. Una experiencia que cualquier niño del mundo… o sea, cualquier niño merece vivirla. Es impresionante, las luces, el castillo, las atracciones. Prométanme que se van a poner a trabajar muy duro” expresó la reconocida DJ.

Por otro lado, también aprovechó para decir que además de trabajar muy duro para darles algunos lujos o viajes, como el caso de llevarlos a Disney, es importante que tengan una buena formación para que no le hagan daño a nadie.

La mujer respondió a quienes la critican. - Foto: Instagram: @yinacalderonoficialdj

Esta situación se suma a otras experiencias que ha vivido en Europa y que han dado de qué hablar en las plataformas digitales. Incluso, el pasado lunes 13 de marzo, la influencer estuvo visitando la Torre Eiffel en París, en compañía de su hermana Leonela y, desde aquel lugar, expresó su opinión sobre este emblemático monumento francés.

Aunque, en un principio, se mostró emocionada por conocerla, según manifestó, la Torre Eiffel no llenó las expectativas de la huilense, e incluso se atrevió a compararla con uno de los sitios turísticos más importantes de Colombia, El Peñón de Guatapé, conocido también como La piedra del Peñol.

La 'influenciadora' se encuentra en Europa junto a su familia. - Foto: Foto tomada de Instagram @yinacalderonofiicial

En el diálogo que sostuvo la creadora de contenido con su hermana, comentaron lo siguiente: Yina le preguntó, inicialmente, “los conceptos de la Torre, mi primera invitada, mi hermana Leonela. ¿A usted, qué tal le pareció la Torre? La verdad”. A lo que Leonela respondió, “Grande, pensé que era más pequeña, pero es muy grande y pues… bien”. Ahí mismo, Yina la interrumpió, ¿Pero ‘wou’, que uno diga ‘wou’ ‘wou’ ‘wou’?”. Por lo que, Leonela sugirió, “No, de pronto de noche e iluminada, se vea diferente”, a lo que Yina respondió, “Sí, de día, uno dice: — ‘bue’ —. Pues, me gusta más La Piedra de Guatapé. Grande, sí, pero nada del otro mundo. Vamos a ver de noche”, concluyó en su historia publicada en Instagram.

Poco después, la ‘influenciadora’ complementó su opinión, entre risas y mientras se encontraba en un recorrido guiado por el Río Sena: “No entiendo un cu** de lo que está diciendo… Muy bonito esto por acá, pero extraño a Colombia, me gusta más Colombia. A lo bien”, dijo.