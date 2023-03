Yina Calderón aseguró que no volverá a tener novio; esta es la razón

Yina Calderón es una influenciadora que se ha destacado por protagonizar polémicas en el mundo del espectáculo a nivel local. Además, es recordaba por participar en una de las ediciones del reality Protagonistas de Novela, trasmitido por el Canal RCN en el año 2013.

La creadora de contenido y empresaria se caracteriza por ser muy activa en su cuenta personal de Instagram, donde comparte con sus seguidores, e incluso hay quienes la siguen para estar pendientes de las curiosidades y excentricidades que comparte y comenta.

Pese a que la DJ suele ser muy activa en sus redes sociales siempre ha sido enfática que por medio de estas plataformas digitales no ha publicado ni publicará nada referente a su vida morosa, ya que considera que hace parte de su vida privada y es algo que se quiere guardar para ella.

Recientemente, por medio de las historias de su cuenta personal en Instagram la influencer dejo claro que se encuentra en una etapa donde no quiere saber nada de relaciones amorosas; además, hizo énfasis en que se dedicara a trabajar y hacer música, esto luego de que se rumorara que había terminado con la pareja que tenía hace algunos meses y de la cual se filtraron algunas fotos.

La influencer aclaró que su encuentro con Chico Cruz fue netamente laboral. - Foto: Instagram: @oficialdjyinaacalderon

Tras los rumores a mediados de enero en medio de una sesión en vivo en su cuenta de Instagram, Yina Calderón aprovechó para comentarle a sus seguidores que su romance había terminado debido a que puso su carrera por encima de su relación sentimental.

Varias semanas después de su anuncio, la joven volvió a pronunciarse sobre el tema, luego de varios rumores que la vincularan con un nuevo pretendiente, el artista Chico Cruz, quien habló sobre ella en una de sus publicaciones.

Yina Calderón y Chico Cruz. - Foto: Instagram @chicocruzoficial

La mujer por medio de un clip compartido en sus historias de Instagram aclaró que conoció a Cruz por temas netamente laborales, luego de haber estado en un estudio de grabación en la ciudad de Medellín; luego de esto Yina aclaró que por el momento no está presta a involucrarse de manera sentimental con nadie, lo que indicaría que las cosas no salieron del todo bien en su última relación y por sus palabras se podría deducir que quedo herida, luego de la ruptura.

“Yo tengo mi corazón cerrado, no hay cabida para nadie en este momento, para nadie. Estoy agotada, ma***a del amor, siento que no sirve para un c***”, aseveró la DJ mientras aclaraba que su propósito actual estaba enfocado en “sacar plata y música”.

“No me pongan novios donde no hay, ni relaciones donde no las hay porque negativo, negativo para cocaína. Yo no creo que vuelva a tener un novio prontamente, porque en los hombres yo no… ya no, ma***a, ya no creo, me volvieron mala”, finalizó su relato la joven.

Le dan con todo a artista en redes luego de afirmar que la cola de Yina Calderón es 100 % natural

A través de su cuenta de Instagram, el artista Chico Cruz, expareja de la modelo vallecaucana Lina Arroyave, compartió una fotografía junto a Yina Calderón. Lo curioso fue la descripción con que acompañó el post: “Aquí con el amor de mi vida @oficialdjyinacalderon ❤️ Todo el mundo dice que su 🍑 es operado, pero yo estoy 100 % seguro que es natural. Ustedes qué opinan??”

Vale recordar que Yina Calderón se ha sometido a varias cirugías. De hecho, la DJ ha compartido en varias ocasiones el sufrimiento que ha padecido a causa de los biopolímeros que se dejó inyectar hace unos años.

La empresaria de fajas se ha sometido a varios procedimientos estéticos para moldear su cuerpo, como ponerse implantes en sus senos y glúteos, marcar su abdomen con liposucciones, modificaciones en sus pómulos y su mentón y otras cirugías adicionales.

La 'influenciadora' aseguró que por el momento no quiere tener relaciones sentimentales. - Foto: Foto tomada de Instagram @oficialdjyinacalderon

Como era de esperarse, las críticas no se hicieron esperar y varios internautas comentaron la publicación hecha por Chico Cruz.

“Cambiaste un Rolex x un Casio, un Ferrari x un twingo jajajajaja q boleta”; “par guisos”; “dejar de seguir ya mismo”; “qué gente mas suave. Esta era amiga de Lina 🙄 Tienen talento, pero hacen unas ridiculeces solamente por sonar y no se da cuenta que si trabaja en su talento puede brillar con su propia luz”; “supongo que es publicidad lo que estás haciendo, porque todo Colombia sabe lo que Yina se ha hecho en su cuerpo”, dicen algunos de los comentarios destacados.