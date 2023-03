La empresaria dio sus razones para no tener este gesto que solicitó el compositor.

Yina Calderón se mostró desafiante y aseguró que no se disculpará con Wilfran Castillo: “Piensan que estoy sola”

Yina Calderón y Wilfran Castillo se vieron involucrados en un fuerte cruce de comentarios en las plataformas digitales y algunos medios, debido a toda la polémica que se formó por una versión guaracha que lanzó la empresaria de fajas del tema ‘Cómo duele el frío’. Cada uno se defendió de las palabras del otro, quedando en una posición compleja y tensa.

Yina Calderón se metió en un lío por unas declaraciones que dio en contra de Wilfran Castillo. - Foto: Instagram @yinacalderonoficialdj

El compositor no se quedó callado ante las publicaciones y declaraciones que hizo la ex Protagonista de Nuestra Tele, por lo que le puso un ultimátum y le pidió que se retractara de las palabras que utilizó en su contra semanas atrás. La joven se mantuvo en silencio y decidió no realizar acción alguna sobre esta petición.

“Ha usado palabras altisonantes, descalificantes, que ofenden mi personalidad. Me ha tratado hasta de mar$%&… De falso, de hipócrita, ha salido imitándome”, dijo al inicio de su post.

“Quiero pedirle, públicamente, a Yina, que se retracte de haberme tratado como lo hizo. No por mí, por ella, porque está quedando como una persona desadaptada, díscola, que no coordina antes de hablar…Ella es una mujer, con una mujer jamás pelearía. Sigue metiéndose con mi personalidad, honra, desempeño profesional. Diciendo que soy una basura de persona, que le mentí”, afirmó Castillo.

El compositor y la DJ siguen peleando en redes sociales. Fotos: Instagram @wilfrancastillo - @yinacalderondjoficial. - Foto: Fotos: Instagram @wilfrancastillo - @yinacalderondjoficial.

Yina Calderón decidió hacer caso omiso a la situación y recientemente se pronunció, aclarando si pediría las disculpas o no a Wilfran Castillo. La empresaria compartió un video en el que envió unas palabras, señalando que no cumpliría la petición del compositor, sin importarle las consecuencias que esto le trajera.

“En esta vida yo solamente le pido perdón a Dios, a mi mamá que sufrió pa’ parirme y de resto ni al hij*#$, se puede caer el mundo. Nadie más, la chimba, ni lambona ni nada”, afirmó en un clip, donde respondía una interrogante de una persona.

Calderón comentó que no había hecho nada malo y no tenía por qué disculparse, teniendo en cuenta las advertencias que le hicieron con temas legales. La exprotagonista abrió paso a las acciones que quisieran y puntualizó, de forma desafiante, que ella no estaba sola en esto.

Yina Calderón aseguró que no se retractará de nada de lo que dijo contra Castillo - Foto: Instagram @yinacalderonbarble. - Foto: tomada de Instagram @ yinacaldeeronoficial

“Y menos si yo no la he cag$%&. Ni ca#$ mucho menos, es que yo no he hecho nada. Que hagan lo que quieran hacer”, dijo en el post.

“Yo no sé por qué la gente piensa que uno es una pobre ma$%& que está sola, ¿sola?”, agregó, dando un inesperado gesto.

Hermana de Yina Calderón se mete en la pelea de la DJ y Wilfran Castillo

Lo peor del caso es que Ana del Castillo terminó peleada con Yina por este mismo asunto, mientras la DJ enfocaba su atención en el bulto que le salió en la espalda de cuenta de los biopolímeros que la aquejan desde hace ya varios años y la han mandado al quirófano en varias ocasiones. Pero como si no fuera poco, ahora entró a jugar en la pelea la hermana de Yina, Juliana Calderón, quien es abogada y también está al tanto de todo lo que sucede en esta batalla campal que cada vez adquiere dimensiones extraordinarias.

Juliana arremetió contra Castillo en sus historias de Instagram poniendo a sus seguidores a que participaran en una encuesta donde la profesional les preguntaba si conocían o no al compositor, para luego dejar claro que ella no tenía ni idea de quién era antes del escándalo y ahora lo ve en todos los medios de comunicación de cuenta del pleito con su hermana, asunto que va en contraposición a todo lo que él ha dicho en sus redes, que no le interesa nada de lo que tenga que ver con Yina y su guaracha.

Juliana se despachó contra Castillo en sus redes sociales. Foto: Instagram @keratinasjulianacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @keratinasjulianacalderonoficial.

“Yo no tenía ni idea de quién era, cuando pasó el problema de Yina, yo me vine a enterar de quién era. Lo vi en muchas entrevistas, lo vi por canales de televisión hablando del tema de Yina, lo vi en Buen día Colombia, después lo vi en entrevistas por Facebook en Dímelo King”, dijo la huilense, quien también se atrevió a decir que él debería decirle “gracias” a la DJ por haberlo vuelto a poner en el foco de los medios cuando llevaba años tras bambalinas sin ningún atisbo de fama.