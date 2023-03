Yina Calderón preocupó a sus seguidores; iba para una entrevista y terminó, de urgencias, en el hospital

Yina Calderón se ubicó como una de las creadoras de contenido más polémicas de los últimos años, debido a las peleas y problemas que tuvo con otros influencers, las cirugías a las que se sometió en el pasado y las publicaciones que realizó mientras estaba con un alto nivel de alcohol en su cuerpo.

A pesar de todas las controversias que desató en los escenarios digitales, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013, aseguró que tenía intenciones de cambiar su estilo de vida, dejar las bebidas alcohólicas y las discusiones con otros famosos de redes sociales. La colombiana puntualizó en que quería concentrarse en su vida personal, pasando la página con las enemistades que se formaron tiempo atrás.

Yina Calderón - Foto: Instagram @yinacalderonoficialdj

Sin embargo, Yina Calderón, en esta ocasión, preocupó a sus seguidores con un duro momento que vivió. La influenciadora terminó metida en un hospital cuando realmente iba rumbo a una entrevista.

Aunque, la DJ colombiana no dio muchos detalles sobre lo que le estaba ocurriendo, varios de su más de un millón de seguidores, relacionaron este hecho a su estado de salud debido a las constantes afecciones que presenta con su cuerpo a causa de los biopolímeros.

“Ustedes no me la van a creer, me fui a una entrevista y terminé en el hospital. Aquí estoy”, señaló Yina en medio de su afección en una historia instantánea de Instagram. Poco después, agregó una nueva historia: “Ya me encuentro mejor, muchas gracias por escribir”.

Yina Calderón mostró el bulto que vuelve a tener en su espalda a causa de los biopolímeros

Han sido constantes y variadas las ocasiones en las que la influencer y DJ Yina Calderón ha mostrado el calvario que ha tenido que sufrir por cuenta de los biopolímeros que se dejó inyectar hace ya varios años. Este procedimiento le ha pasado una cuenta de cobro tan alta que la han mandado al quirófano en muchas ocasiones para intervenciones complicadas y supremamente invasivas.

Lo increíble del asunto es que Yina no solo ha pasado por las manos de los cirujanos para solucionar dicho problema. La empresaria de las fajas también se ha sometido a una cantidad de procedimientos estéticos para moldear su cuerpo, como ponerse implantes en sus senos y glúteos, marcar su abdomen con liposucciones, modificaciones en sus pómulos y su mentón y otras cirugías adicionales.

Yina Calderón - Foto: Instagram @yinacalderonoficialdj

Todo esto le ha dado a Yina un bagaje amplio a la hora de afrontar este tipo de situaciones, pues ha tenido que pasar por recuperaciones que van desde lo ambulatorio, hasta lo más crítico, manteniéndola postrada en una cama por semanas enteras sin poder moverse o tan siquiera hacer actividades por sí misma como bañarse, ir al baño, caminar y demás.

Aun así, a finales de 2022, Yina tuvo una de sus últimas intervenciones y los médicos le advirtieron que tenía que dejar descansar su cuerpo porque no iba a poder soportar una cirugía más, por lo que Calderón decidió empezar una dieta estricta y una rutina de ejercicios que no le duraron mucho, pues ella siguió con su estilo de vida alrededor del alcohol, las fiestas y una alimentación convencional, a la que le añade sus famosos batidos.

Yina no le teme a mostrar su cuerpo en redes. Foto: Instagram @spadelacerveza. - Foto: Foto: Instagram @spadelacerveza.

Pero volvieron los síntomas de los biopolímeros y Yina tuvo que parar todo lo que estaba haciendo, como el lanzamiento de su última guaracha y las peleas con Ana del Castillo y Wilfran Castillo, para ponerle toda su atención a esta dolencia, que ya ha tenido en dos ocasiones anteriores y esta vez se ve realmente seria.

“Nenés buenos días; bueno, para mí no son buenos, pero espero que rara ustedes sí. Estoy triste y a eso súmele que no quiero nada. Estoy como malita de salud y en este momento me van a inyectar porque tengo la bola que ya sabemos, en la espalda… Biopolímeros, líquido… No sé nenes, pero no…”, dijo calderón en sus historias de Instagram con un latente sentimiento de tristeza y resignación, pues este karma lo viene padeciendo desde hace años y al parecer no tiene final.

“Si se dan cuenta bebés, ahí tengo el grumo. Aj, voy en este momento al hospital… De verdad que qué terapia esta mierda parce, qué terapia, pero ahora con este problema de salud incluso no quiero ni pelear con nadie, o sea, literal este dolor es horrible… Si no me sirve lo que me van a inyectar, me toca entrar a sala de una. Esperemos que con las inyecciones que me van a poner me pase de una”, añadió Calderón en sus historias.

La empresaria de las fajas luego le informó a todos sus seguidores que las inyecciones le funcionaron y ya le bajó mucho el dolor, aunque sigue con medicación “muy fuerte” para que ella pueda cumplir con sus compromisos laborales, que según ella no tiene obligación de llevarlos a cabo, pero lo hace “con el mayor de los gustos”, pues una de sus prioridades es su público.