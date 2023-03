“Parecía un monstruo”: Yina Calderón explicó las razones de su extraña apariencia en su más reciente entrevista

La empresaria de fajas Yina Calderón hace poco fue invitada a una entrevista por parte de Dímelo King, un creador de contenido que realiza podcast con conversaciones dadas por influenciadores de las redes sociales. En este espacio, la exprotagonista de novela habló sobre su vida y la manera como logró consolidar su actual emprendimiento.

De acuerdo con Calderón, luego de que participó en el reality de Protagonistas de Nuestra Tele, no fue fácil ganar experiencia en el medio de la televisión, ya que no le daban castings para presentarse. Entonces, pese a que ella hizo teatro desde muy joven, tomó la iniciativa de comenzar un nuevo rumbo y lo hizo con la consolidación de su empresa de fajas, la cual es su principal sustento.

Yina Calderón es huilense y ganó fama por su paso en el programa 'Protagonistas de Nuestra Tele'. - Foto: Instagram: yinacalderondjoficial

No obstante, al ser una de las figuras públicas que más generan polémica en los escenarios de interacción social, en la citada entrevista Yina apareció con un particular look, razón por la que muchos de los internautas arremetieron contra ella. En dicho encuentro, la joven llevó una peluca de corte medio y dos colores, además de escotes y otros elementos.

Como era de esperarse, Calderón no pasó por alto los comentarios de los usuarios digitales. Por ello, a través de historias en Instagram, la mujer habló al respecto.

Lo primero que la influenciadora mencionó fue que Dímelo King la trató de buena manera, fue “muy buena gente, es más guapo en persona. La cámara no le favorece mucho, perdón la sinceridad”.

La empresaria de fajas suele ser blanco de críticas por su look. - Foto: Instagram

Luego de esto, la también DJ de guaracha puntualizó que dijo lo que tenía que decir en la conversación, pero luego no dudó en tachar a quienes le dijeron que mostró su cuerpo de una manera no adecuada.

“Yo soy así, yo tengo el problema de mostrar el cu%#... Antes de la entrevista yo me comí un dedito de queso y me empieza a picar todo. Se me ve el desespero y, aun así, saque adelante la entrevista. Me hinché total y por eso es que me veo así, porque estaba intoxicada. Me fui para el hospital, de una, y allá me atendieron, de verdad muy berraca yo. Esa es la justificación”, explicó la empresaria del porqué muchos le dijeron que “parecía un monstruo”.

Para terminar, las historias fueron recopiladas por el perfil de La Chismosa News, donde varios de los usuarios siguieron criticando a Yina Calderón. A continuación, las recientes declaraciones que dio la mujer:

Epa Colombia se le fue con toda a Yina Calderón por su inusual look

Hace unos días, uno de los seguidores de Epa Colombia aprovechó el espacio de preguntas y respuestas que habilitó la empresaria de queratinas en su Instagram, donde interrogó por el cabello de Yina Calderón, a lo que Epa respondió: “Amiga, Yina nunca me ha dado la oportunidad de utilizar mis productos. Siempre dice: ‘este es el mejor producto, este sí es’, y tiene el cabello terrible, horrible. Si ella me da la oportunidad de hacerle el bótox, con una sola aplicación a esa niña le recupero ese ‘greñero’. Pero nada, esa maldita me odia”.

“No te desfigures la cara, Epa. No vayas a quedar como Yina”, decía otro de los apuntes dejados por los internautas. A renglón seguido, Epa Colombia procedió a explicar lo que, según ella, es el problema de Calderón.

Epa Colombia criticó a Yina Calderón por los procesos estéticos a los que se ha sometido. - Foto: Capturas de pantalla tomadas de Instagram: @epa_kera100k y @yinacalderonoficialdj, respectivamente.

“(...) ¿Qué pasa con Yina? A Yina le dicen ‘ay, ven te aplicó un poco de silicón’ (se señala los labios), y ra; luego le dice el cirujano, ‘ven te aplico’... ra. Luego le dice la amiga ‘ven te pongo publicidad’, ‘ven te hago pómulos’ ...ra, por un lado, por otro, pues claro, no sabe qué marcas, qué productos le aplicaron y le hicieron la maldad a esa niña”, aseveró la empresaria de queratinas.