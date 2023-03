Epa Colombia se le fue con toda a Yina Calderón por su inusual look: “Le hicieron una maldad a esa niña”

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, se ha posicionado como una de las mujeres más populares en la farándula colombiana gracias a su actividad en redes sociales y trabajo como empresaria.

La también influencer ha sido tema de conversación en reiteradas ocasiones a causa de algunos rifirrafes que ha tenido con otros famosos del entorno digital. En esta ocasión, quien se llevó sus críticas fue la DJ de guaracha Yina Calderón.

A través de Instagram, Epa Colombia llevó a cabo recientemente una dinámica de preguntas y respuestas, durante la cual algunos internautas trajeron a colación el nombre de la exprotagonista de novela.

Los apuntes surgieron a propósito de las modificaciones que Epa Colombia se hizo en su rostro. De igual manera, la empresaria compartió con sus seguidores cuáles son los procedimientos estéticos que se ha hecho en su rostro.

Epa Colombia ha cosechado un notable éxito gracias a su actividad como empresaria e 'influencer'. - Foto: Tomada de Instagram @epa_colombia

“Todavía estoy superinflamada (...). Yo tengo mentoplastia y también tengo relleno, lo que me hace Camila. Cuando yo me hice la mentoplastia, me quedó por encima del hueso, y se me veía muy fea. Entonces me lo quise rellenar y me lo fui acomodando”, detalló Epa Colombia.

Uno de los seguidores de Epa Colombia aprovechó el espacio para preguntar por el cabello de Yina Calderón, a lo que la empresaria respondió: “Amiga, Yina nunca me ha dado la oportunidad de utilizar mis productos. Siempre dice: ¿este es el mejor producto, este sí es’, y tiene el cabello terrible, horrible. Si ella me da la oportunidad de hacerle el botox, con una sola aplicación a esa niña le recupero ese ‘greñero’. Pero nada, esa maldita me odia”.

“No te desfigures la cara, Epa. No vayas a quedar como Yina”, decía otro de los apuntes dejados por los internautas. A renglón seguido, Epa Colombia procedió a explicar lo que, según ella, es el problema de Calderón.

Epa Colombia criticó el look de Yina Calderón. - Foto: Captura de pantalla tomada de Instagram @epa_kera100k

“(...) ¿Qué pasa con Yina? A Yina le dicen ‘ay, ven te aplicó un poco de silicón’ (se señala los labios), y ra; luego le dice el cirujano, ‘ven te aplico’... ra. Luego le dice la amiga ‘ven te pongo publicidad’, ‘ven te hago pómulos’ ...ra por un lado, por otro, pues claro, no sabe qué marcas, qué productos le aplicaron y le hicieron la maldad a esa niña”, aseveró la empresaria de queratinas.

Epa Colombia respondió a las críticas por contratar a venezolanas: “amo como ellas trabajan”

Su presencia en redes sociales, así como su faceta de empresaria, han llevado a que Epa Colombia esté cosechando un éxito notable, sin embargo, aún sigue siendo blanco de críticas por distintos motivos.

Hace unos días, a través de la cuenta de Instagram de su emprendimiento, Epa Colombia tomó la pregunta de un seguidor como punto de partida para referirse a las críticas que, según cuenta, le han hecho por contratar a trabajadoras venezolanas.

“¿Viste, chama, viste?, ¿por qué no arrancas para Venezuela? Ay no, chica, no te puedo entender. ¿Qué tengo de Venezuela? Me encanta. Casi todos mis empleados son venezolanos”, confesó Epa Colombia a través de una instastorie.

Adicionalmente, la empresaria e influencer contó que “le han dado palo” por contratar personal del vecino país, algo que incluso algunos habrían hecho de manera despectiva diciéndole: “¿por qué tienes tantas ‘venecas’?”

Epa Colombia, influenciadora y empresaria colombiana. - Foto: Imagen tomada de Instagram @epa_colombia

Ante ello, Epa Colombia destacó que ama la manera en que sus empleadas venezolanas desempeñan su labor. De hecho, calificó sus servicios como “impecables”.

A pesar de las críticas y dificultades, Epa Colombia continúa su crecimiento profesional gracias al éxito que ha tenido su emprendimiento. De hecho, en sus redes sociales ha mostrado varios lujos que se ha podido dar, como la adquisición de su apartamento, vehículo, entre otros.