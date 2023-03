A reconocido artista le dan con todo en redes luego de afirmar que la cola de Yina Calderón es 100 % natural

Yina Calderón es una de las mujeres más populares de la farándula colombiana. La influencer, DJ y empresaria no solo es conocida por su constante actividad en redes sociales, sino también por las experiencias en el quirófano que ella misma ha compartido con sus seguidores.

Las irreverencias de Yina Calderón, así como sus peleas con otros influencers son solo algunas de las razones por las que la exprotagonista de novela siempre es tema de conversación en las distintas plataformas digitales. No obstante, en esta ocasión, la motivación vino de otra parte.

A través de su cuenta de Instagram, el artista Chico Cruz, expareja de la modelo vallecaucana Lina Arroyave, compartió una fotografía junto a Yina Calderón. Lo curioso fue la descripción con que acompañó el post: “Aquí con el amor de mi vida @oficialdjyinacalderon ❤️ Todo el mundo dice que su 🍑 es operado, pero yo estoy 100 % seguro que es natural. Ustedes qué opinan??”

Vale recordar que Yina Calderón se ha sometido a varias cirugías. De hecho, la DJ ha compartido en varias ocasiones el sufrimiento que ha padecido a causa de los biopolímeros que se dejó inyectar hace unos años.

La empresaria de fajas se ha sometido a varios procedimientos estéticos para moldear su cuerpo, como ponerse implantes en sus senos y glúteos, marcar su abdomen con liposucciones, modificaciones en sus pómulos y su mentón y otras cirugías adicionales.

Como era de esperarse, las críticas no se hicieron esperar y varios internautas comentaron la publicación hecha por Chico Cruz.

“Cambiaste un Rolex x un Casio, un Ferrari x un twingo jajajajaja q boleta”; “par guisos”; “dejar de seguir ya mismo”; “qué gente mas suave. Esta era amiga de Lina 🙄 Tienen talento, pero hacen unas ridiculeces solamente por sonar y no se da cuenta que si trabaja en su talento puede brillar con su propia luz”; “supongo que es publicidad lo que estás haciendo, porque todo Colombia sabe lo que Yina se ha hecho en su cuerpo”, dicen algunos de los comentarios destacados.

Comentarios en la publicación de Chico Cruz junto a Yina Calderón. - Foto: Capturas de pantalla Instagram @chicocruzoficial

Yina Calderón preocupó a sus seguidores; iba para una entrevista y terminó, de urgencias, en el hospital

Yina Calderón se ubicó como una de las creadoras de contenido más polémicas de los últimos años, debido a las peleas y problemas que tuvo con otros influencers, las cirugías a las que se sometió en el pasado y las publicaciones que realizó mientras estaba con un alto nivel de alcohol en su cuerpo.

Yina Calderón cuenta con una comunidad de 1,1 millones de seguidores en Instagram. - Foto: Instagram @yinacalderonoficialdj

A pesar de todas las controversias que desató en los escenarios digitales, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013, aseguró que tenía intenciones de cambiar su estilo de vida, dejar las bebidas alcohólicas y las discusiones con otros famosos de redes sociales. La colombiana puntualizó en que quería concentrarse en su vida personal, pasando la página con las enemistades que se formaron tiempo atrás.

La reconocida influencer preocupó recientemente a sus seguidores con un duro momento que vivió. Calderón terminó en un hospital cuando realmente iba rumbo a una entrevista.

Yina Calderón - Foto: Instagram @yinacalderonoficialdj

Aunque, la DJ colombiana no dio muchos detalles sobre lo que le estaba ocurriendo, varios de su más de un millón de seguidores, relacionaron este hecho a su estado de salud debido a las constantes afecciones que presenta con su cuerpo a causa de los biopolímeros.

“Ustedes no me la van a creer, me fui a una entrevista y terminé en el hospital. Aquí estoy”, señaló Yina en medio de su afección en una historia instantánea de Instagram. Poco después, agregó una nueva historia: “Ya me encuentro mejor, muchas gracias por escribir”.

Aunque la DJ logró llamar la atención de sus seguidores con su particular experiencia, no les brindó más detalles al respecto. En consecuencia, la razón por la que terminó en el hospital sigue siendo un misterio.