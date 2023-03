Video | “Parece un amigo”: Juan Carlos Giraldo, presentador de ‘La Red’, sobre Mary Méndez

La presentadora de televisión y amante de la vida fitness Mary Méndez fue sorprendida durante la transmisión del programa de entretenimiento ‘La Red’, del sábado 11 de marzo. La situación se dio en medio de las grabaciones donde la samaria compartió el set al lado de Frank Solano, Carlos Vargas, Carlos Giraldo y Juan Carlos Giraldo. Ella es la única host femenina de la propuesta audiovisual de los fines de semana.

El pasado 8 de marzo se conmemoró del Día de la Mujer, así que en el reciente programa del Canal Caracol se exaltó el valor y la representatividad de varias famosas por este motivo. Asimismo, en la lista de protagonistas, figuró Méndez.

En ese orden de ideas, la también propietaria de una empresa de alimentos orgánicos, experimentó un agradable momento, puesto que sus compañeros de trabajo le presentaron una sorpresa, a través de un video, en el que quedó consignada la manera como es Mary detrás de las cámaras de televisión.

La presentadora es amante del ejercicio. - Foto: Foto: Instagram @marymendez55

Homenaje para Mary Méndez

En esta oportunidad, fue Frank Solano el host que tomó la delantera e hizo mención del nombre de la samaria, por lo que la misma no pudo ocultar la impresión que esto le generó.

“Ustedes no saben determinar qué es lo que nosotros sentimos por Mary Méndez... Lo cierto es que estamos en el mes de la mujer y la queremos celebrar de esta manera”, dijo Solano.

Lleva años siendo la host femenina de 'La Red'. - Foto: Instagram: @marymendez55

Luego, apareció la nota en la que la presentadora fue homenajeada y donde se resaltó su profesionalidad, apoyo hacia los demás, alegría, entre otras características; de hecho, reconocidos rostros de la farándula como la actriz Yaneth Waldman y el músico César Escola, dieron unas sentidas palabras para Méndez. Ante esto, la mujer no ocultó sus gestos de sorpresa.

“Me he quedado sin palabras, nunca me lo imaginé, no lo esperé. No tengo más que agradecerles”, manifestó la presentadora de ‘La Red’.

En la misma línea, sus compañeros de set le dijeron un par de palabras bonitas, pero la atención estuvo dada en lo que expresó Juan Carlos Giraldo, quien, “en buen sentido”, detalló que Mary “más que una amiga, parece un amigo”. La razón de ello es porque “no anda con delicadezas, sensiblerías, la queremos y la respetamos como es... ella es la reina”.

Los presentadores de 'La Red' sostienen una sólida relación amistosa. - Foto: Fotos: Instagram @marymendez55 - @jgiraldoreporta.

Antes de terminar, Mary Méndez agradeció a todo el equipo de producción y así culminó la transmisión del programa de entretenimiento.

“Me encanta, como se tratan entre ellos, hacen una sinergia increíble. Bella Mary Méndez”; “Amamos a Mary Méndez una mujer 10, profesional, auténtica, carismática, imprudente por ser franca, para los colombianos eres lo máximo”; “Mary toda una bella por su fortaleza y buena defensora del género femenino. Dios te bendiga”, escribieron los internautas en redes sociales.

A continuación, la recopilación del homenaje que le hicieron a la famosa samaria:

Por otra parte, a finales de febrero, la presentadora, por medio de su cuenta personal en Instagram, les envió un contundente mensaje a las entidades que se encargan de regular las etiquetas que se le colocan, hoy en día, a determinados productos.

En medio de su relato, la empresaria les contó a sus seguidores que ha tenido un sinfín de reuniones con la industria alimentaria, esto con el fin de que sus productos garanticen el cumplimiento de la Resolución 810 de 2021, en la que los alimentos listos para el consumo deben tener advertencias cuando tienen azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.

La presentadora hizo énfasis en que la persona que se inventó esta ley está loca, ya que hay varios tipos de grasa saturada: la intrínseca y la que se le agrega a determinados productos; en sus declaraciones, Mary aseveró que es imposible sacar la grasa que viene dentro del coco o el cacao. Pese a que es una grasa de origen natural, ella debe colocarle el etiquetado al igual que un alimento ultraprocesado, hecho que le parece ilógico.