“Es un ignorante”: Mary Méndez no se aguantó más y reveló la situación que está viviendo

Mary Méndez es reconocida en el mundo de la farándula local gracias a su carrera como presentadora. La mujer actualmente trabaja para el programa de entretenimiento transmitido por el canal Caracol, ‘La red’. Méndez también tiene otras pasiones, que no ha dejado de lado y que suele alternar con su carrera como comunicadora, se trata del ejercicio y de la alimentación sana. Actualmente cuenta con su propia línea de productos saludables.

Mary suele ser muy activa en sus redes sociales, puntualmente en su cuenta personal de Instagram, donde acostumbra a dar sus perspectivas y opiniones relacionadas con diversos temas de actualidad o que están en auge.

Recientemente, la presentadora, por medio de su cuenta personal en Instagram, les envió un contundente mensaje a las entidades que se encargan de regular las etiquetas que se le colocan, hoy en día, a determinados productos.

En medio de su relato, la empresaria les contó a sus seguidores que ha tenido un sinfín de reuniones con la industria alimentaria, esto con el fin de que sus productos garanticen el cumplimiento de la Resolución 810 de 2021, en la que los alimentos listos para el consumo deben tener advertencias cuando tienen azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.

Mary Méndez habla acerca de las nuevas etiquetas que traen algunos productos. - Foto: Instagram: @marymendez55

La presentadora hizo énfasis en que la persona que se inventó esta ley está loca, ya que hay varios tipos de grasa saturada: la intrínseca y la que se le agrega a determinados productos; en sus declaraciones, Mary aseveró que es imposible sacar la grasa que viene dentro del coco o el cacao. Pese a que es una grasa de origen natural, ella debe colocarle el etiquetado al igual que un alimento ultraprocesado, hecho que le parece ilógico.

“Por eso les digo que la persona que inventó esta regulación o esta ley es un ignorante, lo siento altamente, pero eres un ignorante”.

Mary Méndez es una reconocida presentadora colombiana. - Foto: Instagram @marymendez55

Aseguró que por medio de su línea de productos busca que la persona conozca con detalle qué está comiendo y que opte por escoger los más sanos; por eso aseguró que este tipo de leyes puede confundir a la gente. “Lo que están haciendo con la gente es un desastre, en realidad”.

Es por esto que Mary indicó que este tipo de etiquetas no determinará, siempre, si se está consumiendo un alimento sano o no, lo que lo determinará saber si es o no saludable será mirar con detalle la lista y ver cada uno de sus ingredientes.

Para finalizar, la presentadora aseguró que hay que empaparse bien del tema antes de determinar si un producto conviene ingerirlo o no, ya que las etiquetas se están colocando tanto en productos saludables como en otros que no lo son y que sí deben tener la etiqueta

Mary Méndez dejó ver al amor de su vida, ¿de quién se trata?

Recientemente, la presentadora llamó la atención de sus seguidores en Instagram, cuando compartió varias fotografías de un hombre, a quien llamó “el amor de mi vida […] Solo le agradezco a Dios un año más contigo y le pido que seas eterno”, y dejó en la descripción, un emotivo mensaje para él.

Se trata de su padre, a quien le expresó todo el amor y la admiración que siente ante sus 1,3 millones de seguidores en dicha red social. Posterior a ello, publicó una foto más de él y su madre, y destacó que no espera menos de un hombre después de haber compartido con él, que ha hecho tanto por su familia y su esposa (la madre de Mary, ya que el señor no es su padre biológico, debido a que este falleció cuando ella apenas era una niña).

Mary Méndez presentó su padre por medio de sus redes sociales. - Foto: Instagram @marymendez55

“¡Amor de mi vida, el arquitecto de mi disciplina, mi ejemplo a seguir, mi mentor, mi todo! Solo le agradezco a Dios un año más contigo y le pido que seas eterno ❤️❤️❤️ happy birthday, papá, te amo con mi alma”, expresó la samaria inicialmente en el primer post que contenía tres fotografías del hombre que la acompañó en su vida.

Mary Méndez demostró el gran afecto y admiración que siente por su padre. - Foto: Instagram @marymendez55

Posterior a ello, en la foto de sus padres, escribió: ¡“Y mi madre se ganó la lotería, porque ya este modelo no lo fabrican, hombre justo, recto, honesto, disciplinado, trabajador como él solo, fiel, noble, detallista como ninguno! Estricto a otro nivel, por eso cuando me preguntan por qué soy ‘tan exigente’? Me río y contesto para mis adentros: porque mi padre pone la vara muy alta, no espero nada menos que lo que él nos ha demostrado toda su vida ❤️ TE AMOOOOOOO PAPÁSOTEEEE”.