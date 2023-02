Lincoln Palomeque tomó inesperada decisión y dejó sin palabras a más de uno: “Se quitó 10 años”

Lincoln Palomeque se ubicó como protagonista de distintas noticias en los medios nacionales, debido a las transformaciones que tuvo su realidad. El actor tomó la decisión, junto a Carolina Cruz, de terminar su relación sentimental, dejando atrás esa historia que construyeron para centrarse en su rol de padres.

La presentadora habló sobre el vínculo que sostiene con el actor y aclaró si intentaron reconciliarse. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio - @lincpal

El artista continuó su camino y conquistó a más de uno en las plataformas digitales con su faceta paternal, disfrutando plenamente de sus hijos Matías y Salvador. El colombiano supo llevar la comunicación con su expareja, pasando la página a sus diferencias y trabajando en equipo para sacar adelante a sus pequeños.

Lincoln Palomeque se dedicó de lleno a sus hijos y a su carrera como actor tras la ruptura con Carolina Cruz. - Foto: Instagram @lincpal

En medio de todo este proceso, los curiosos y fanáticos se concentraron en conocer detalles de la vida personal de Lincoln Palomeque, quien se dedicó de lleno a su trabajo y su familia. Los seguidores del cucuteño no perdieron oportunidad para indagar si estaba en una nueva relación o estaba interesado en cambios en su vida.

Recientemente, Lincoln Palomeque sorprendió a sus fanáticos con una publicación inesperada, la cual plasmaba una decisión radical que tomó con respecto a su aspecto físico. El artista quiso darle un cambio a su look por un tiempo y optó por afeitarse.

Según quedó reflejado en la cuenta oficial de Instagram del colombiano, días atrás tomó el impulso y le dio un giro sorpresivo a su imagen, quitando todo el vello facial que tenía desde hace varios años. El cucuteño se despidió de su barba y se mostró asombrado al verse sin este rasgo tras un largo tiempo.

El actor conquistó a miles de personas con su talento, belleza y carisma. - Foto: Instagram: @lincpal

De acuerdo con lo que se vio en la publicación del perfil, Palomeque posó en una instantánea tipo selfie, mostrando su rostro sin barba y con una leve sonrisa. El artista aseguró que esto sería por un tiempo limitado, pero era nuevo verse como hace casi cuatro años cuando se había afeitado de esta manera.

“Llevaba cuatro años sin quitarme la barba… por unos días así”, escribió en el pie de foto, que ya sumó más de 60.000 likes y miles de reacciones.

Los curiosos no se quedaron callados y afirmaron que el actor se había quitado diez años de encima, puesto que lucía más joven y diferente.

Lincoln Palomeque dedicó tiernas palabras a su hijo por su cumpleaños

Lincoln Palomeque continúa demostrando el cariño hacia sus hijos, Matías y Salvador, fruto de la relación amorosa que durante años sostuvo con Carolina Cruz, aunque en 2022 decidieron decirse adiós para caminar por su lado.

Lincoln Palomeque junto a sus hijos Salvador y Matías. - Foto: Instagram

El actor le dejó un mensaje a Salvador, que cumplió dos años de edad, a quien por motivos de agenda la celebración se llevó a cabo poco más de una semana atrás. En Instagram, donde suma más de cuatro millones de seguidores, subió besándolo en la mejilla y manifestándole el amor de padre que no escatima en darle.

“Celebramos tu vida, hijo hermoso. Eres un angelito que alegra la vida y me llenas de ilusión. Siempre estaré para ti, Dios te bendiga siempre, feliz cumple. Te amo, Salva”, escribió.

Por supuesto, Carolina Cruz también dedicó unas palabras a Salvador, que durante los primeros meses de vida tuvo afecciones en salud, aunque gracias a la atención médica y el amor brindado por la familia pudo sobreponerse.

Junto con una foto de Salvador en sus primeras horas de vida, Carolina Cruz escribió: “En qué momento pasaron dos años, en qué momento te volviste, con tu hermano, mis más grandes maestros. Nunca pensé que cambiarías mi vida de una manera tan radical, me volviste más fuerte, sensible, empática, honesta, capaz, me llenaste de fe y me mostraste la fuerza más poderosa que mueve el universo, el amor que todo lo hace posible. Te lo diré una y otra vez, llegaste a salvarme, Salvador. Volvería a vivir cada uno de los días que he vivido a tu lado, no le cambiaría nada porque gracias a eso mi alma hoy sonríe y es feliz. Te Amo. Te Amamos”.