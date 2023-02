Carolina Cruz estuvo en el cumpleaños de su hijo con su exesposo y su “gran amigo”, todos juntos

Las hermosas postales que dejó el cumpleaños de Salvador, el hijo menor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, son encantadoras y han enamorado a los millones de seguidores que tienen las dos luminarias de la farándula nacional, quienes anunciaron su separación definitiva el año pasado y que hasta el momento mantienen una relación muy amistosa, pues a los dos se les vio muy a gusto bailando y celebrando con sus retoños.

Sin embargo, hubo un detalle muy curioso en este festejo que no pasó desapercibido para los 7,4 millones de seguidores que tiene la presentadora en su perfil oficial de Instagram. Se trata de la asistencia a dicho cumpleaños de uno de los hombres más resonados alrededor de la vida de la caleña en los últimos meses, a quienes se les ha vinculado de manera sentimental en contadas ocasiones, pues los dos se demuestran cariño cada vez que pueden.

Carolina Cruz y Holman Fuentes - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Se trata del empresario Holman Fuentes, uno de los grandes amigos de la valluna, que desde que la exreina está soltera siempre ha estado a su lado y no la desampara en ningún momento, pues han sido varios los lugares donde se les ha visto juntos y siempre con una disposición gigante para disfrutar, bailar y dejar en la memoria momentos memorables que queden a la historia de los dos.

Este rumor se avivó por el posteo que hizo la caleña en su cuenta personal de Instagram, en cuyas historias replicó todos los post que hicieron los invitados al cumpleaños de Salvador, donde se pudo ver a otras luminarias de la TV como la humorista y actriz Yaneth Waldman o la periodista y presentadora Jéssica de la Peña.

En dichos reposteos también se vio el de la publicación de Holman, quien se mostró muy fraternal con el pequeño Salvador, acompañando su foto con la frase: “feliz cumpleaños a este campeón de la vida”, que obviamente obtuvo la respectiva respuesta de Cruz, quien él copió en su posteo: “te amamos”.

Holman Fuentes - Foto: @holmanfuentes

Aunque Carolina ha dicho en varias ocasiones que Holman y ella son solo amigos, muchos de sus seguidores atinan a decir que son “algo más”, pues su cercanía y complicidad los “delataría” en el idilio de amor que estaría viviendo, que estaría avalado por el exesposo de Cruz, Lincoln, a quien ya también lo han relacionado con algunas de las mujeres que lo han acompañado conciertos y eventos públicos.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque - Foto: @carolinacruzosorio

Carolina Cruz reveló cómo asimiló su hijo mayor la separación con Lincoln Palomeque; contó la inesperada reacción del niño

La vallecaucana llamó la atención de más de un curioso en las redes sociales con una entrevista que concedió a Eva Rey, para su formato Desnúdate con Eva Rey. La presentadora de Día a día destapó detalles de su privacidad y su vida íntima, relatando momentos que marcaron su proceso como mamá y la ruptura con el actor.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el contenido, Carolina Cruz se destapó sobre otros puntos que giraron alrededor de su separación y la decisión que tomó con su expareja de moverse por caminos distintos. La modelo fue clara en los motivos que habrían influido para terminar y el impacto que esto causó en su vida.

Sin embargo, en el diálogo, Eva Rey aprovechó para preguntarle a la exreina de belleza cómo fue el proceso específicamente con Matías, su hijo mayor. La española quiso saber si en algún momento el menor preguntó a su mamá sobre la ruptura o si estuvo interesado en que ambos famosos se reconciliaran.

Lincoln Palomeque y Carolina Cruz junto a su hijo mayor, Matías - Foto: Cuenta de Instagram @lincpal

“Yo voy saltando de temas, pero efectivamente todo lo de Lincoln está sanado. Matías, que es más consciente de todo, ¿alguna vez ha dicho: ‘por qué no están juntos, por qué no vuelven’?”, indagó la periodista, a lo que le agregó: “Tengo amistades que me dicen que los niños a veces piden eso”.

Carolina Cruz aseguró que no había ocurrido esto, ya que su hijo entendió muy bien lo que estaba sucediendo con sus papás y únicamente hizo algunas preguntas relacionadas con el rol de Palomeque y ella en su vida. La presentadora sí afirmó que para ella no fue fácil, pero Matías la dejó sin palabras con la reacción que tuvo.

“Yo le dije: ‘Mira, resulta que papá y mamá siempre van a ser mamá y papá, pero muchas veces las parejas, hay algunas que se llevan muy bien como novios, pero otras que se llevan mejor como amigos. Tu papá y yo nos entendemos mejor como amigos que como novios’”, comentó.

Para finalizar, la presentadora de Día a día indicó que en la charla con su hijo se llevó una sorpresa, pues el menor reaccionó de forma muy comprensible y asumió de buena manera la noticia de la separación.