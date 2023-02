Presentadoras de ‘Día a día’, al borde del llanto por triste despedida; compañera se va del matutino

Día a día, que es una de las producciones más vistas de Caracol Televisión, confirmó una noticia bastante triste para el programa y anunció la salida de su actual directora. Se trata de Jenny Córdoba, quien ahora trabajará en La red.

Al final de la emisión de este viernes, la mujer apareció por última vez en el set del matutino y se despidió de todos sus compañeros. Asimismo, puntualizó que se vienen nuevos retos laborales en su carrera profesional.

'Día a día' tendrá a partir de la próxima semana un nuevo director - Foto: Instagram @diaadiacaracoltv

“Solo tengo agradecimiento por estos 20 años en la que hemos compartido tantas alegrías, en los que siempre quisimos alegrar al televidente. Van a quedar en las manos de alguien, que es Wílber, y es ideal. Estos retos son para ser mejores siempre”, expresó Córdoba.

Catalina Gómez, que es la presentadora que más tiempo lleva en el programa, tomó la vocería y le dedicó unas sentidas palabras a la exdirectora de Día a día, a la que de cariño le decía “la voz de nuestra conciencia”.

Pese a que no se va del canal, la antioqueña no dejó pasar por alto este nostálgico momento para agradecerle a Jenny por todo el apoyó que les brindó durante estos años. Igualmente, señaló que le desea lo mejor en su nuevo cargo.

'Día a Día' y 'La Red' intercambiarán sus respectivos directores - Foto: Canal Caracol

'Día a Día' es uno de los programas más insignias del Canal Caracol - Foto: Caracol Televisión

“Nuestra voz de la conciencia, después de tantos años de acompañarnos, nuestra directora y amiga hoy nos deja porque se va a dirigir La red, un nuevo reto en su carrera”, indicó inicialmente.

Luego, Gómez añadió: “Te queremos dar las gracias por todos estos años, por contagiarnos de cosas bonitas, de esa buena energía y por tenernos paciencia. Por siempre estar pendiente de nosotros”.

Carolina Cruz y Carolina Soto, por su parte, no pudieron aguantar las lágrimas y rompieron en llanto después de que su compañera se despidió del matutino, que estará al mando de Wílber Correa.

Cabe mencionar que Caracol Televisión ya había anunciado hace unas semanas que Día a día y La red necesitaban nuevos aires, por lo cual los directivos del canal decidieron intercambiar sus respectivos directores.

Carolina Cruz le dio un fuerte abrazo a la exdirectora de 'Día a día' - Foto: Pantallazo Caracol Televisión

Carolina Soto lloró durante la despedida de Jenny Córdoba - Foto: Pantallazo Caracol Televisión

El adiós a ‘Chispas’

Esta semana, de igual manera, se confirmó el lamentable deceso de Andrés Bermúdez, conocido popularmente en el mundo del entretenimiento como ‘Chispas’, después de sufrir un trágico accidente.

“Lamentamos el fallecimiento de ‘Chispas’ Bermúdez, quien fue miembro activo de la Academia y de la Asociación de Directores de Fotografía Cinematográfica de Colombia. Trabajó en la película colombiana Paraíso Travel y se desempeñó como D. P. en numerosos comerciales, cortometrajes y videoclips. Mucha paz y luz para sus allegados”, indicó la Academia Colombiana de Cine.

La sorpresiva muerte de Bermúdez provocó una ola de comentarios en las diferentes redes sociales por parte de varias personalidades de la farándula nacional. Además, algunos de los presentadores de Día a Día se pronunciaron con respecto a esta triste noticia.

Andrés 'Chispas' Bermúdez era uno de los mejores directores de fotografía de Colombia - Foto: Instagram: Andrés 'Chispas' Bermúdez

'Chispas' tenía tan solo 43 años de edad - Foto: Instagram: Andrés 'Chispas' Bermúdez

Una de las primeras en dedicarle un sentido mensaje a ‘Chispas’ fue Carolina Cruz, la cual trabajó en numerosos proyectos con este, el cual era uno de los mejores directores de fotografía del país.

“Ahora, ¿quién? No había uno mejor. Nos quedaron faltando más proyectos juntos. Gracias por tu chispa. Fuerza para lo más importante: tu familia hermosa”, manifestó la vallecaucana, visiblemente afectada.

Mediante las historias de Instagram, el presentador Iván Lalinde también se refirió a la trágica muerte de colombiano y aseguró que la noticia lo entristeció bastante debido a que este era un bacán con todo el mundo.

La presentadora se despidió de 'Chispas' - Foto: Instagram: Carolina Cruz

El presentador Iván Lalinde fue uno de los primeros en reaccionar a la muerte de Andrés 'Chispas' Bermúdez - Foto: Instagram @ivanlalindeg / Twitter @TIS_Productions / Montaje Semana

El antioqueño también aprovechó el momento para asegurar que el deceso de Andrés Bermúdez le recordó la muerte de su madre. Sin embargo, señaló que ha asimilado de una forma madura la partida de su progenitora.

“Hoy ha sido un día muy triste porque se fue un amigo, un bacán. De esas partidas repentinas por un accidente, es muy triste. Pienso mucho en la familia de él. Eso me ha tenido como ‘achicopalado’. Les cuento una cosa, lo de la mamá siento que lo he manejado muy bien. Ustedes me han ayudado mucho”, concluyó,