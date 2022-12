Video: así se ve Juan Carlos Giraldo con las prótesis mamarias de Mary Méndez

En el programa La Red no solo se ven los chismes más candentes de la farándula nacional e internacional contados por sus protagonistas, también se han visto momentos cómicos y épicos que suceden entre sus presentadores Mary Méndez, Juan Carlos Giraldo, Carlos Vargas, Carlos Giraldo y Frank Solano, quienes tienen una química inigualable en el set y, por eso, se prestan para una infinidad de shows y parodias que ellos mismos disfrutan realizar.

Una de las últimas pilatunas que hicieron y decidieron mostrar en la última edición del programa tuvo que ver con las prótesis mamarias que Méndez se retiró hace unos meses, tomando dicha decisión para liberar su cuerpo de todo objeto extraño que tiene, que va acorde con su estilo de vida saludable, en el que el ejercicio y una alimentación radical la hace sentir a la perfección con su cuerpo, sin necesidad de los accesorios estéticos.

Mary, ahora sin los implantes dentro de su cuerpo, decidió llevarlos al programa y mostrarlos a sus compañeros, quienes entre chiste y chiste le hicieron ver a Mary que aún había posibilidad de que ella los luciera sin necesidad de pasar por el quirófano, lo que ella acató muy juiciosa y procedió a instalarlos entre su top y su vestido, haciendo la ilusión de tenerlos nuevamente dentro de ella.

“Chicos, no soporté sin las prótesis y me las volví a poner… Gas me veo gorda, qué horrible, qué asco”, dijo la barranquillera mientras se acomodaba sus prótesis dentro de su vestido y se las mostraba de una forma sugerente y cómica a sus compañeros de set, quienes no escatimaron en nada para coger sus celulares y grabar a la presentadora, como lo hizo Vargas, quien le empezó a decir a Mary “Pamela”, haciendo referencia a la modelo Pamela Anderson, famosa por su gran busto.

“Qué asco, ¿yo cómo pude tener esto?.. Me veo tan ‘mujert’”, declaró la barranquillera muy incómoda y ataviada con las prótesis, que no se le acomodaban en su vestido, pues ella ya tiene toda su ropa a la medida de su busto natural. Además, luego de volver a quitárselas, logró hacer malabares con ellas dejando claro que no va a volver a ponerse nada extraño en su cuerpo.

El que sí quedó antojado fue el presentador y experto en moda Juan Carlos Giraldo, quien no dudó en coger las prótesis de Mary para meterlas entre su camisa y así lucir un busto abultado, que mostró mientras hacía poses como si estuviera presentando con ellas desde que inició el programa de chismes.

“Frank Serrano… Juan Del Mar”, le dicen los demás presentadores a Giraldo, quien también posó ante la cámara de Vargas para luego sentarse en su puesto y con su camisa abierta en forma de escote mostrar su apariencia temporal. “Él siempre ha querido ponérselas es en la espalda”, dijo uno de sus compañeros, desatando la risa de todos los presentes.

“Te pareces tanto a Margarita Vidal, querido”, añadió Frank Solano en el video que todos los presentadores de La Red vieron, rememorando sus momentos más cómicos y absurdos de las grabaciones que han tenido alrededor del año 2022. “Menos mal mi mamá no está viendo esto”, dijo Juan Carlos cuando se terminó de presentar el clip de las prótesis.

“Los mejores 🙌”, “Jajajajajajjajaa qué risa 😂😂😂”, “‘Me veo gorda que horrible.. que asco’, ¿ es en serio?”, “esto es directamente GORDOFOBIA , 🤮🤮🤮🤮 asco dan uds con este tipo de lenguaje”, “Dizque gas…😮.. creo que le hace falta un espejo en la casa.. ¡Qué comentario tan fuera de base!..👎🏻”, “Por muchos años las tuvo, las lució, las disfrutó y cuando la moda cambió simplemente se puso en contra 🤷🏽‍♀️. Solo busca generar contenido, llamar la atención, nadie es más ni menos por tenerlas o no. Que se ubique y se disculpe”, fueron algunos de los comentarios del video en Instagram, donde muchos estuvieron en desacuerdo con las palabras de la barranquillera sobre “la gordura” con las prótesis.