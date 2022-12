Mary Méndez se destapó y reveló por qué está soltera

Una de las presentadoras que suele aparecer en la programación de los fines de semana del canal Caracol La Red es Mary Méndez, a quien se le conoce por su singular tono de voz y la forma en la que expresa y cuenta las noticias del entretenimiento y la farándula.

Recientemente, Mary ha llamado la atención de los internautas por unas historias que publicó en su cuenta personal de Instagram, luego de que abriera su corazón y decidiera contar la razón por la cual aún no ha decidido tener pareja.

“Mi vida privada es muy privada (…) Muchos me dicen que si no me siento sola, que cómo hago para lidiar con la soledad porque yo soy una mujer que vive sola desde hace mucho tiempo; me divorcié hace seis años y no he tenido parejas relevantes en mi vida ni que hayan marcado mi vida ni nada, un par de personas con las que salí y ya, pero yo nunca en mi vida me he sentido sola. Yo soy feliz cuando por fin puedo estar en mi soledad”, aseguró la presentadora del programa de entretenimiento en su video.

También agregó que uno de los motivos por los cuales no ha tenido pareja es porque, según ella, “hoy en día no es fácil”, pues quiere una persona que tenga definida su vida. “Yo quiero tener una pareja, pero una persona ya con la vida completamente clara y definida, que sepa exactamente qué es lo que quiere y que vayamos juntos para el mismo camino. Y eso hoy en día no es fácil y yo no busco tampoco, cero, no me interesa, prefiero pasar mis momentos haciendo mis cosas en mi soledad y haciendo mi trabajo. Yo no soy del tipo de mujeres que anda saliendo de cita en cita ni de andar probando uno y otro hombre”, señaló.

“Me da jartera invertirle mi tiempo a cualquiera, me da una mamera, sobre todo cuando sé que eso no va para ningún lado. Sé que hay muchos hombres y mujeres que estamos sin pareja y muchos lo padecen y otros lo disfrutamos, y yo creo que eso va en la personalidad, yo toda mi vida he sido así”, concluyó, dejando claro que aunque se siente bien estando sola, no se cierra a la posibilidad de tener una relación sentimental.

En varias ocasiones, la presentadora ha tenido que salir a aclarar comentarios que se hacen alrededor de su vida privada, como los rumores de si era antes un hombre y otra sobre una fotografía que publicó junto a sus dos hermanas, la cual generó mucha confusión. En la postal se puede ver que Méndez posa junto a sus dos hermanas, la mayor Romy y Annie, que es, en realidad, su hermana gemela.

Muchos de los seguidores de Méndez no sabían que la presentadora tenía una hermana gemela y su verdadero parecido en la fotografía generó mucha confusión entre sus seguidores. “Cuál es Mary Mendez”, “La otra mona se parece más a ti que tú!”, “CUAL ES MARY??????”, “Y cuál es Mary... son iguales”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron a la presentadora en la fotografía.

Fue tal la confusión que generó la imagen que la misma presentadora comentó en su imagen para aclarar las dudas de sus seguidores. “La de blanco”, comentó, viendo que es ella la que aparece vestida de blanco en medio de sus dos hermanas que están sentadas.

En 2017, en declaraciones al Canal Red+, Méndez expresó lo dura que fue la muerte de su padre biológico, puesto que cada vez que preguntaba por él, su madre tenía que decirle que estaba en el “cielo”.

“No lo conocí, porque tenía dos años, sin embargo, sí me acuerdo que yo le preguntaba a mi mamá: ¿Dónde está mi papá? Y mi mamá decía: Tu papá está allá, en el cielo. Y nunca ha sido un tema que yo me he atrevido a tocar, con ella, ni con nadie… He oído de gente, que era muy ‘mamador de gallo’, era un abogado supremamente brillante. Pero nunca sentarme con mi mamá, porque pienso que deben ser fibras muy difíciles para ella, de remover, y a mí no me gustaría”, aseveró la presentadora para Confesiones, haciendo referencia a lo difícil que ha sido en su vida la pérdida de su padre biológico.