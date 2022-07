¿Nuevo amor? El hombre con el que Mary Méndez se mostró cariñosa en Instagram

Mary Méndez, la reconocida presentadora del programa La Red sigue generando comentarios entre la opinión pública. En esta ocasión fue por una imagen en la cual aparece muy cercana a un hombre, al quien muchos señalaron como su nuevo amor.

Sin embargo, Méndez respondió por medio de sus historias de Instagram sobre la identidad del personaje con el que se mostró cariñosa. “Es el esposo de mi hermana y mi mejor amigo, para que no empeliculen”, escribió la costeña ante la arremetida de comentarios que podrían llegar tras publicar la instantánea.

Mary Méndez aclaró que se trata del esposo de su hermana con el que sale en la foto. - Foto: Instagram @marymendez55

En varias ocasiones, la presentadora ha tenido que salir a aclarar comentarios que se hacen alrededor de su vida privada, como los rumores de si era antes un hombre y otra sobre una fotografía que publicó junto a sus dos hermanas, la cual generó mucha confusión. En la postal se puede ver que Méndez posa junto a sus dos hermanas, la mayor Romy, y Annie, que es, en realidad, su hermana gemela.

Muchos de los seguidores de Méndez no sabían que la presentadora tenía una hermana gemela y su verdadero parecido en la fotografía generó mucha confusión entre sus seguidores. “Cuál es Mary Mendez”, “La otra mona se parece más a ti que tú!”, “CUAL ES MARY??????”, “Y cuál es Mary... son iguales”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron a la presentadora en la fotografía.

Fue tal la confusión que generó la imagen que la misma presentadora comentó en su imagen para aclarar las dudas de sus seguidores. “La de blanco”, comentó, viendo que es ella la que aparece vestida de blanco en medio de sus dos hermanas que están sentadas.

También tuvo que explicarles a sus seguidores por su ausencia en el set del programa La Red y de como fue reemplazadaa por Shirly Gómez. En consecuencia, empezaron a surgir los rumores de que Méndez no volvería a estar en el equipo del show de entretenimiento.

Las especulaciones llegaron a su fin cuando se dio a conocer que la presentadora estaba de vacaciones y que por eso no aparecía los fines de semana. No obstante, para muchos esas declaraciones no eran suficientes y, para evitar cualquier malentendido, Mary apareció en redes sociales.

La también empresaria de una compañía de alimentos orgánicos habló por medio de historias de Instagram, en donde abordó el tema de su ausencia en ‘La Red’, programa en el que lleva años siendo la anfitriona femenina.

Mientras estaba sentada dentro de su carro, Méndez dejó claro todo y sus palabras fueron: “Mis amores lindos, ¿ustedes por qué son tan ‘empeliculados’? Yo no me voy de ‘La Red’”. La samaria explicó que no estuvo en el set porque tenía vacaciones acumuladas de años atrás, además confesó que ha estado al tanto de los comentarios de sus seguidores quienes han escrito que no volverían a ver el programa si ella no aparece.

De manera conjunta, Méndez compartió la noticia de su regreso a las pantallas de la televisión; detalló que el sábado 23 y el domingo 24 de julio volverá a su trabajo, junto a sus compañeros.