Falleció el papá de Carlos Vargas, presentador de La Red

Este miércoles 13 de julio en la tarde falleció el padre del presentador y periodista Carlos Vargas, quien se encontraba recluido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario San Jorge, en Pereira.

Carlos Álvaro Vargas venía padeciendo serios quebrantos de salud, razón por la que en su momento el periodista pidió a sus seguidores ayuda con donación de sangre para su progenitor.

“Les quiero pedir a todos un gran favor: les voy a contar una infidencia. Mi papá se encuentra hospitalizado hace casi tres semanas. Resulta que tiene varias complicaciones, que no van al caso. Pero, lo que sí necesitamos, si es tan amable, el buen corazón de la gente que quiera donar sangre. Porque mi papá está bajito de hemoglobina y esto le tiene bastante complicada la recuperación (..) Mi papá es O+, para ver si me ayudan con él. El viejito quiere seguir viviendo, ayúdenme mis amores. Los quiero a todos, gracias”, dijo en su momento el presentador a través de redes sociales.

Tras la muerte de su padre, el periodista lo recordó como un ser especial que le dejó muchas enseñanzas.

“A él, mi mejor papá, el único que tengo, el grande, le debo todo, porque el papá en la casa es quien enseña a devorarse el mundo. Y él lo hizo muy bien con nosotros, así que tengo TODO por agradecerle y sin reparo alguno. Gracias papito, gracias CARLOS ÁLVARO VARGAS RANGEL”, dijo en Twitter, Carlos Vargas.

Así mismo, destacó en la citada red social que su padre dio la lucha en medio de la enfermedad y que “su cuerpito ya estaba cansado”. También recordó que como hijo hizo todo lo que estuvo a su alcance para que su padre se recuperara.

“A mi papá porque su cuerpito ya estaba cansado, su salud estaba en declive y el amor no puede, lean bien, NO PUEDE SER EGOISTA. Porque el egoísmo por AMOR es lo que alarga la vida dolorosa de un ser amado que está enfermo. Y además enferma a quienes lo rodeamos… (...) Como se confunde de fácil la intuición con el deseo, eso creo que fue lo que me pasó con mi papá, yo le metí toda la fuerza para que él se aliviara, pero también incluí la otra posibilidad que la gente teme, la muerte. Y fue ella, la misma pelona la que abrazó con amor…”, agregó el presentador en Twitter.