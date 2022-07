Confidenciales Consternación por la muerte de Santiago Carrascal Pérez, padre de Mafe Carrascal

A ocho días de posesionarse como representante a la Cámara, la representante electa Mafe Carrascal está de luto. Se murió su padre Santiago Carrascal Pérez, quien era líder social y exfutbolista, por problemas de salud.

María Fernanda Carrascal Rojas es una activista política que estuvo haciendo campaña en favor del Pacto Histórico, principalmente en la capital; es profesional de Relaciones Internacionales y su madre es María Fernanda Rojas Barbosa.

En las últimas horas se confirmó que el señor Santiago Carrascal falleció debido a un infarto; el hombre se destacó por ser un líder social que luchaba en defensa de la educación. Por otro lado, entre sus participaciones más recientes estaba la defensa del acueducto de Ocaña.

Por medio de redes sociales, varios de los allegados, representantes del Pacto Histórico y amigos de Mafe Carrascal y su familia comparten sus condolencias por el fallecimiento de su padre.

Por ejemplo, Alfonso Prada, el jefe de debate de la campaña de Petro, escribió: “@MafeCarrascal un abrazo gigante y mi solidaridad contigo y toda tu familia. Gran ejemplo de vida tu Padre! QEPD”.

@MafeCarrascal un abrazo gigante y mi solidaridad contigo y toda tu familia. Gran ejemplo de vida tu Padre! QEPD — Alfonso Prada (@alfonsoprada) July 13, 2022

Por su parte, el senador Luis Fernando Velasco compartió una experiencia: “Abrazo solidario a @MafeCarrascal, tu padre me acompañó en la visita que hice en campaña a Ocaña y me generó la mejor energía, no puedo creer que hoy ya no esté!!”.

Abrazo solidario a @MafeCarrascal , tu padre me acompaño en la visita que hice en campaña a Ocaña y me generó la mejor energía, no puedo creer que hoy ya no esté!! — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) July 13, 2022

Varios usuarios lamentan la partida de Santiago Carrascal Pérez, mucho más porque no podrá estar presente en los próximos días para la posesión de su hija como congresista.

A pesar de ello, hay quienes resaltan el orgullo que pudo haber sentido el líder por la participación en política de su hija: “Un padre orgulloso y con brillo en los ojos al ver a su hija cumplir sus sueños, un hombre lleno de valentía y amor por su hija @MafeCarrascal”.

#MociónDeDuelo Desde @CamaraColombia lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Santiago Carrascal Pérez, padre de la representante electa @MafeCarrascal toda la solidaridad con sus familiares y amigos. 🙏🙏 pic.twitter.com/yyCa9Lx3RF — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) July 12, 2022

El exconcejal de Bogotá Hollman Morris y otros más también se pronunciaron:

Querida @MafeCarrascal mis condolencias, lamento la pérdida de tu padre Santiago Carrascal.



No olvido su compromiso con el cambio, y el afecto y generosidad que tuvo conmigo.



Un abrazo y mucha fortaleza. pic.twitter.com/0kVUx7HV9s — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) July 13, 2022

Pues qué les digo 😔. @MafeCarrascal es mi amiga. He sido muy feliz en últimos años construyendo amor y admiración con ella. En ese trayecto conocí a su papá, que sentí como el mío. Eran idénticos de muchas formas. Hoy se fue de este plano. Mafe: te adoro y aquí estoy para ti ♥️ — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) July 12, 2022

Lo que yo te amo @MafeCarrascal te abrazo. Don Santiago se va con el inmenso orgullo de verte recoger luchas. Con una hija ejemplar e intachable. Te abrazo. Vamos a vivir este proceso juntes. — Omar Vásquez 🌈🏳️‍⚧️ (@Soyomarvasquez) July 12, 2022