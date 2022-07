Murió la mamá de la actriz Aura Cristina Geithner

Aura Cristina Geithner se posicionó como una de las grandes estrellas de la televisión en los años 90, debido a su talento artístico y la belleza que la caracteriza. Con el paso del tiempo logró expandir su carrera de forma internacional, llegando a producciones donde compartió con grandes celebridades de la industria.

Recientemente, la famosa artista dejó sin palabras a sus fieles seguidores de redes sociales luego de confirmar la lamentable noticia de la muerte de su madre, Cristina Cuesta Pérez. La creadora de contenido aprovechó este espacio digital para despedir a su progenitora, quien perdió la vida el pasado 11 de julio.

De acuerdo con información que fue compartida por el medio La Kalle, según conversaciones que sostuvieron con Geithner, días atrás la actriz tuvo que cancelar una serie de compromisos laborales que tenía en el país, debido a complicaciones de salud que presentó su mamá. Esta situación la llevó a viajar con urgencia a México, tratando de acompañar a su progenitora en este momento que atravesaba.

Sin embargo, pese a los esfuerzos que hizo para pisar territorio mexicano, Aura Cristina no habría alcanzado a despedirse de su mamá, quien murió tiempo antes de que ella llegara. Estos datos fueron compartidos por el periodista Andrés Alcalá, quien también comentó sobre el anuncio de la partida de Cuesta.

Según quedó registrado en las redes sociales de la actriz, se logró ver una fotografía del viaje que estaba realizando y el cual catalogó como el más triste. En esta instantánea se le veía junto a su maleta, esperando para emprender el recorrido a ver su madre.

Tras lo ocurrido, el equipo de Harry Geithner, hermano de Aura Cristina e hijo de Cristina Cuesta, aprovechó el perfil de Instagram para compartir una sentida imagen de una rosa a blanco y negro, junto a una cinta, donde envió nostálgicas palabras sobre el fallecimiento de su mamá.

“Con sumo pesar, extendemos nuestras máximas condolencias tras la partida de la señora Cristina Cuesta Pérez, madre del señor Harry Geithner, en el día de ayer. Rogamos que su alma descanse en paz. Enviamos nuestro acompañamiento, cariño y solidaridad a toda la familia Geithner y Cuesta. Agradecemos todo el amor y respeto en estos tristes momentos”, se lee en el mensaje.

Por su parte, la modelo, y creadora de contenido sensual en OnlyFans, utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram, este 13 de julio de 2022, para compartir una imagen similar a la de su hermano, donde se aprecia la fecha de la muerte de su progenitora. Este post lo acompañó con el icónico tema Always Remember Us This Way, de la película A Star is Born, interpretado por Lady Gaga.

Aura Cristina Geithner se despide de su mamá - Captura de pantalla Instagram @crissgeithner - Foto: Captura de pantalla Instagram @crissgeithner

Por el momento no se conocen detalles de la muerte de Cristina Cuesta, y tampoco ha salido a la luz un pronunciamiento de la actriz colombiana por esta dura situación que atraviesa. Los fieles seguidores de sus redes sociales han reaccionado y enviado toda clase de condolencias, dándole mucho ánimo en esta etapa de su vida.

Harry Geithner triunfó en la televisión mexicana con su actuación en ‘Hasta que el dinero nos separe’ y ‘Un refugio para el amor’, mientras que su hermana se robó los elogios en Colombia con los protagónicos que hizo en ‘Eternamente Manuela’ y ‘La potra zaina’.

De igual manera, Aura Cristina Geithner se volvió tendencia en distintos momentos, debido al auge que tuvo con su cuenta de OnlyFans, donde comenzó a ganar bastante dinero durante el inicio de la cuarentena por la pandemia de la covid-19. En entrevistas comentó su mecánica de trabajo y la gran acogida que tuvo por parte de sus fieles fanáticos de estas plataformas.