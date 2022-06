La reconocida empresaria les pidió a sus fanáticos que la entiendan debido a que no es un tema fácil para ella.

Mary Méndez sigue afectada y dice que no va a hablar aún sobre triste situación que vive

Mary Méndez, una de las presentadoras principales de La red (canal Caracol), compartió hace unos días con todos sus seguidores la delicada situación de salud por la que estaba pasando una de sus mascotas.

A través de las historias de Instagram, la samaria manifestó que su gata Frida Sofía se encontraba hospitalizada debido a que presentó algunos quebrantos físicos. Asimismo, indicó que estaba a la espera de lo que le dijeran los veterinarios.

“No hablo mucho de temas personales por acá, pero cuando se trata de mis animalitos es diferente. Todos ustedes conocen a Frida Sofía, pues está malita y la tengo hospitalizada. Vamos a ver qué pasa”, manifestó la empresaria en aquella oportunidad.

Méndez también aprovechó el momento para disculparse con sus fanáticos debido a que los tenía bastante “olvidados”. Igualmente, no aguantó las lágrimas en medio de su relato y se quebró en llanto por un leve instante.

Aunque no le gusta hablar de esos temas en las diferentes redes sociales, la reconocida presentadora sintió la necesidad de desahogarse con las personas que la siguen virtualmente, las cuales le mostraron todo su apoyo.

“No pasaba por aquí desde el sábado, pero es que me tocó hospitalizarla anoche. Qué sea lo que Dios quiera. Frida ha estado conmigo durante muchos años, ha viajado conmigo y se ha mudado conmigo mil veces”, puntualizó.

Muchos de sus seguidores, sin embargo, le volvieron a preguntar este fin de semana cómo se encontraba anímicamente, puesto que subió varias historias haciendo ejercicio.

Frente a la lluvia de preguntas que le llegaron, la presentadora de Caracol Televisión decidió romper el silencio y explicó por qué no había tocado el tema nuevamente. Además, les pidió que la entendieran.

“Para todos los que me preguntan por Frida Sofía, no estoy lista para hablar de eso todavía. Así que espero que me puedan entender”, expresó Méndez, visiblemente afectada, en su cuenta personal de Instagram.

La reconocida empresaria aseguró finalmente que les agradecía una vez más a todas las personas que se han preocupado por la salud de su mascota en los últimos días, así como a los que han estado pendientes de ella.

Historia Mary Méndez - Foto: Instagram: Mary Méndez

Por otro lado, la conductora de La red mostró recientemente que cumplió con el deber ciudadano y ejerció su derecho al voto durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las cuales ganó Gustavo Petro.

“Ustedes saben que yo no hablo de política por acá, porque no me interesa gastar mi energía en tratar de demostrarle a la gente el tipo de ideología que tengo para mi país. Sin embargo, estoy viendo una división horrible”, indicó inicialmente.

Luego, Mary Méndez precisó: “Tanto los que dicen que ganaron como los que creen que perdieron están lanzando frases desafiantes y arrogantes. Esto lo único que crea es más guerra. La división lo único que genera es más violencia entre nosotros”.

En las historias, que se hicieron virales rápidamente en las diferentes redes sociales, también se puede apreciar que la empresaria madrugó para sufragar. Asimismo, dejó ver su certificado de votación junto a la bandera de Colombia.

Pese a que ocultó algunos datos personales por seguridad, como el número de la cédula, la comunicadora reveló que su nombre completo es María Beatriz Méndez Dávila.