Mary Méndez lanzó pulla sobre si es ‘hombre’ y dice que está en “plena transición”

La presentadora Mary Méndez sorprendió este fin de semana a sus compañeros de set en La red (Caracol Televisión) y reaccionó a una broma que le hizo Carlos Giraldo en pleno programa.

Durante la emisión del sábado pasado, el comunicador no dejó pasar por alto el tono grueso con el que estaba hablando la samaria y lanzó un chiste sobre esa particularidad, el cual provocó varias risas.

La empresaria, sin embargo, aprovechó el divertido momento para mandarles una pulla a todas las personas que piensan que ella es un hombre. Asimismo, le respondió a Giraldo.

“Como yo soy un hombre, estoy en plena transición”, manifestó sarcásticamente Méndez, quien señaló que tenía una leve molestia en la garganta, y por eso estaba hablando un poco más grave de lo normal.

Luego de esta aclaración, el resto de presentadores del programa de chismes continuaron con las burlas y señalaron que en varias oportunidades han llamado “hombre” a la samaria, pero siempre a modo de broma.

Esta no es la primera vez que la empresaria se pronuncia con respecto a este tema en La red, puesto que hace unos meses puntualizó en plena emisión que es mujer y que nació mujer.

Mediante las historias de Instagram, la presentadora de Caracol Televisión mostró que cumplió con el deber ciudadano y ejerció su derecho al voto durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las cuales ganó Gustavo Petro.

La samaria, de igual manera, enfatizó que no le gusta hablar de temas políticos en esa plataforma digital. No obstante, aseguró que sintió la necesidad de dar a conocer su opinión sobre la división que vive el país en la actualidad.

“Ustedes saben que yo no habló de política por acá, porque no me interesa gastar mi energía en tratar de demostrarle a la gente el tipo de ideología que tengo para mi país. Sin embargo, estoy viendo una división horrible”, indicó inicialmente.

Luego, Méndez precisó: “Tanto los que dicen que ganaron como los que creen que perdieron están lanzando frases desafiantes y arrogantes. Esto lo único que crea es más guerra. La división lo único que genera es más violencia entre nosotros”.

En las historias, que se hicieron virales rápidamente en las diferentes redes sociales, también se puede apreciar que la empresaria madrugó el pasado domingo para sufragar. Asimismo, dejó ver su certificado de votación junto a la bandera de Colombia.

Pese a que ocultó algunos datos personales por seguridad, como el número de la cédula, lapresentadora reveló que su nombre completo es María Beatriz Méndez Dávila.

Cabe recordar que la semana pasada Mary Méndez compartió con sus seguidores el delicado estado de salud en el que se encontraba una sus mascotas y lo afectada que la tenía esta situación.

“No hablo mucho de temas personales por acá, pero cuando se trata de mis animalitos es diferente. Todos ustedes conocen a Frida Sofía, pues está malita y la tengo hospitalizada. Vamos a ver qué pasa”, indicó en aquel momento.