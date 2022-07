“Ojo con quién se juntan”: Mary Méndez se despacha por mensaje que recibió en redes sociales

A las redes sociales nada se les escapa y así lo sabe muy bien la presentadora samaria Mary Méndez. Por ello, la conductora de uno de los programas de farándula de las tardes de fin de semana es bastante reservada con su vida privada e intenta mantener su intimidad lejos de las cámaras.

No obstante, pese a sus esfuerzos, al parecer uno que otro detalle se escapa a las manos de los usuarios de dichas plataformas. A través de una serie de historias compartidas por medio de su cuenta oficial de Instagram, Mary Méndez contó que recibió un mensaje que le generó cierto escozor, por los atrevimientos que se pueden tomar las personas.

“Hubo esta mañana un mensaje que me dejaron en Instagram que me impactó, y era X persona diciendo que parece que yo me hubiera alegrado de lo que le pasó a mi gata”, relató la presentadora de La Red. Según aseguró, el mensaje estaba relacionado con un hecho del que solo tenían conocimiento sus allegados.

“Por cierto, no lo he compartido con absolutamente nadie, sino con mi círculo más cercano, como suelo hacer todo en mi vida privada”, detalló la mujer con asombro. “Yo tengo una vida muy privada que no me gusta compartirla con la gente, con nadie, porque siento que es lo único mío, mío, mío, privado que tengo”, añadió, refiriéndose a uno de los problemas que suelen enfrentar los famosos y es la intrusión hasta en los ámbitos más personales.

Méndez indica que, aunque esa sea precisamente su labor, la de presentar noticias a partir de la actividad de los personajes reconocidos en su cotidianidad y en las redes sociales, en el set que comparte junto a Carlos Giraldo, Carlos Vargas y Frank Solano, eso no le da el derecho a nadie para que haga lo mismo con una vida que ella ha decidido mantener en privado.

“Estoy en todo el derecho y cualquier persona está en todo el derecho de hacerlo, así como cualquier persona estaría en el derecho de hablarlo, pero ese mensaje me impactó”, dijo en referencia al derecho de reservarse ciertas cosas.

Con respecto al particular mensaje que recibió en su cuenta de Instagram, la presentadora indicó que no le genera ningún problema en su vida, pero que sí le genera impresión la mente de las personas. “No me afecta, pero me impacta cómo hay gente que puede tener esa cabeza tan retorcida de llegar a pensar algo así”, añadió.

“Yo trabajo en un programa de televisión de famosos que exponen su vida privada y la dejan ver pública, el hecho de que yo haga eso no quiere decir que yo tenga que pensar igual o quiera hacer exactamente lo mismo”, reflexionó.

“Yo tengo un círculo de amistades muy cercano a mí, en quienes confío 150 %, que son mis amigas. Sin embargo, hay gente que se puede empeñar, inclusive conocidos, que hasta pudiera considerar uno amigos, y que tratan como hacer pública información acerca de la vida privada”, comentó, indicando que ha conocido casos en los que se busca revelar este tipo de detalles de la vida de los famosos.

“Ojo con quién se juntan, porque, como dice el dicho, de Judas aprendí que puede traicionar hasta quien te da un beso”, sentenció en sus historias.

Hace algunas semanas, la presentadora estuvo por fuera del set de La Red debido a las complicaciones de salud que presentaba su gata, Frida; sin embargo, no dio más detalles al respecto. En sus redes sociales ha manifestado el cariño que le tiene a su mascota, siendo ella su fiel compañera durante parte de su vida.