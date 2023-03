Video | “Perdí la plata”: así son los zapatos de millones de pesos que compró Epa Colombia

La empresaria de queratinas Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, es una de las mujeres colombianas que más acapara la atención en las redes sociales, sin ser un rostro de las pantallas de televisión. Cada semana, la joven emprendedora suele interactuar con los millones de seguidores que la siguen en Instagram, razón por la cual hay momentos en los que sus palabras se convierten en tendencia.

Precisamente, hace poco, la también influenciadora resultó mostrando su closet. Semanas atrás, Epa Colombia regaló ropa nueva de su armario, pero en esta ocasión decidió abrir su billetera; de modo que grabó algunos costosos tenis que adquirió, aunque se arrepintió de haber pagado millones por varios de estos. En la misma línea, como es costumbre, también arremetió en contra de la polémica empresaria de fajas Yina Calderón.

Tal como lo hacen la mayoría de figuras públicas, Barrera Rojas se sumó a la opción de la cajas de preguntas y respuestas que tiene Instagram para interactuar con los usuarios. La curiosidad de un internauta le llamó la atención a la joven emprendedora, pues este le preguntó: “¿Cuál es el par de zapatos más caros que has comprado?”.

Enseguida, la influyente empresaria de productos para el cabello mostró uno que otro de los tesoros que tiene para sus pies. En ese sentido, lo que se llevó el protagonismo es que varios de los zapatos cuestan millones de pesos colombianos, así que muchos de los seguidores en redes sociales comentaron que con esa inversión, hubiese aprovechado el dinero de otra forma.

Epa Colombia logró mejorar su estilo de vida con la venta de queratinas. - Foto: Instagram @epa_colombia

La respuesta de Epa Colombia, ante la interrogante del par de zapatos más caros, fue la siguiente: “Unos de 10 millones de pesos, pero la verdad, nada. Perdí los 10 millones. Luego unos de 5 millones, también los perdí, unos de 7… Realmente, me di cuenta de que no es que valgan 7 o 5, sino unos zapatos con los que yo me sienta cómoda, porque mis pies son chiquitos y delgados. Unos zapatos de 200 (mil pesos) me quedan más chimbas que los de 7 millones de pesos”, comparó la famosa digital.

Luego de que presumió los zapatos y aseguró que perdió su dinero porque no le gustaron, la empresaria agregó que muchos de sus lujos es gracias a las ventas y apoyo de los consumidores de los productos que comercializa. “Tengo cositas caras, gracias a las queratinas. Pero eso no trae nada bueno, solo lo necesario. No te pierdas en lujurias, vanidades, orgullo; nada de eso”, dijo Daneidy Barrera Rojas frente a la pantalla de su teléfono celular.

No obstante, ahí no quedaron las manifestaciones de la joven y, una vez más, mencionó a Yina Calderón: “¿Crees que yo tengo que decir mentiras, crees que soy igual de mentirosa a Yina? Noo”.

Después, la mujer siguió refiriéndose en relación con sus costosos zapatos. Se dirigió hasta su extenso closet y mostró uno por uno los caros y, según ella, tenis originales que compró, pero no le llamaron la atención.

Epa Colombia grabó los zapatos más costosos de su armario. - Foto: Instagram: @epa_kera100k

“Estos me valieron 5 millones 500, alguien que sepa de marca, hay también réplicas. Estos me valieron 5 millones de pesos o 7, no me acuerdo. Estos me valieron 4 millones de pesos... También hay réplicas, pero los originales. ¿Piensas que te tengo que decir mentiras?”, expresó la emprendedora, mientras se grabó frente a un espejo.

La empresaria mostró parte de su extenso closet. - Foto: Instagram: @ epa_kera100k

La influenciadora envió un mensaje sobre el hecho de tener unos zapatos costosos o baratos: “No son los zapatos, es lo que llevas en el corazón”, dijo Epa Colombia. Para terminar, también resultó hablando sobre varios perfumes que, según ella, le valieron más de dos salarios mínimo.