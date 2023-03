A la vida de Epa Colombia podría llegar a una nueva faceta profesional, ¿de qué se trata?

Daneidy Barrera Rojas es una reconocida empresaria de keratinas y creadora de contenido que se hace llamar Epa Colombia. Su fama se dio debido a diversas polémicas que protagonizó hace unos años, entre ellos, dañar las estaciones de Transmilenio y mostrarlo en sus redes sociales.

Epa Colombia cuando destruyó una estación de TransMilenio en 2019. - Foto: pantallazos del video publicado por epa colombia

Desde ese incidente, la mujer entendió que no era la manera de arreglar las cosas y por ello tuvo que pagar una multa de 4.092 salarios mínimos vigentes, es decir, $ 407.433.072 millones de pesos. Y luego aseguró que su condena estaba a punto de terminar, por lo cual estaba buscando otros horizontes para seguir ampliando su empresa.

En varios videos publicados por Epa Colombia en su cuenta de Instagram, dijo que su idea era empezar a vender las ketarinas en Ecuador, pero que para poder hacer ese sueño realidad tenía que tener todo legalizado.

“Primero que todo, para eso, necesito a una persona que me ayude, porque este año cumplo la condena. Que me ayuden a sacar la visa, para poder salir y ser ‘súper-legal’…”, empezó diciendo.

Luego, aseguró que ella ha querido sacar sus productos del país, pero que hacerlo requiere de muchos temas legales y que está buscando a alguien que la guíe. “Para sacar mis productos, necesito a un ingeniero o no sé qué necesito. Pero necesito a una persona que me haga un manual de prácticas, para que mis productos puedan salir. Que el Invima aparezca en todos los países, pero no tenga que radicarlo en cada país o no sé si es lo del manual de prácticas. Necesito que una persona me asesore y me ayude”, dijo.

Estas declaraciones sorprendieron a muchos de sus seguidores, quienes la apoyaron y le pidieron que agilizara todo para que pueda llegar al vecino país lo más rápido posible. Pero ahora parece que los planes de Epa han cambiado un poco, pues insinuó que podría llegar a la televisión.

Por medio de sus redes sociales, como suele hacerlo siempre, Daneidy indicó que podría convertirse en la próxima presentadora del programa Lo Sé Todo Colombia gracias al impulso de una entrevista, por lo que invitó a sus más de 5 millones de seguidores a que hicieran eco para poder conseguir el trabajo.

“Ahoritica salgo en el programa de Lo Sé Todo, para que me repostees y me digas ‘la diste un montón, amiga. Te admiro’, o ‘ma***a tú no la das’, o ‘tú eres la mejor’”, sostuvo la empresaria.

Y luego añadió: “Si me va bien en el programa de Lo Sé Todo, voy a ser presentadora. Entonces de ti depende de que si me va bien en la entrevista pueda ser presentadora, y la voy a montar como presentadora en Lo Sé Todo”.

Luego de esto, la creadora de contenido empezó a compartir varias historias donde sus fanáticos la etiquetaron en medio de su aparición en el reconocido programa y le enviaron mensajes positivos de que lo había hecho muy bien y tenía el talento para ser la próxima presentadora.

Seguidores de Epa Colombia la apoyaron en su aparición en Lo Sé Todo - Foto: @epa_colombia

Epa Colombia reposteó las historias donde aparecía en Lo Sé Todo - Foto: @epa_colombia

Aún no se conoce si esta propuesta hacia Epa Colombia es real, pero se le vio muy emocionada por haber participado en el programa para mostrar lo que está haciendo en la cárcel El Buen Pastor, pues dicta clases para que las reclusas aprendan a hacer tratamientos de keratina.

Cabe recordar que Epa Colombia había hecho algunas apariciones diciendo que no estaba pasando por su mejor momento, puesto que se sentía muy triste y quería buscar ayuda; además, que estaba pensando en alejarse de las redes sociales porque se tenía que enfrentar a muchas cosas negativas y ya no estaba generando el mismo contenido de antes.