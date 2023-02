A esto se dedicará Epa Colombia tras finalizar su condena por vandalizar una estación de Transmilenio

Daneidy Barrera Rojas es una reconocida empresaria y creadora de contenido que se hace llamar Epa Colombia. Su fama se dio debido a diversas polémicas que protagonizó hace unos años, entre ellos, dañar las estaciones de Transmilenio y mostrarlo en sus redes sociales.

Pantallazos del video publicado por Epa Colombia cuando destruyó una estación de TransMilenio en 2019. - Foto: pantallazos del video publicado por epa colombia

Aunque, luego de los escándalos por vandalismo y las críticas que recibía por su manera de ser y expresarse, la mujer cambió para convertirse en una exitosa empresaria dueña de su propia compañía de productos para el cabello y keratinas, la mujer siempre ha dado de qué hablar.

Hace poco compartió algunos videos en sus redes sociales, donde le pide consejos a sus seguidores porque, según ella, ha tenido pensamientos feos y negativos, por lo cual no se siente bien y tampoco logra conciliar el sueño.

“Amiga, imagínate que, bueno aquí contándote, querida… No sé por qué últimamente he estado tan perdida, me pierdo, vuelvo, amiga, es que tú vieras todo lo que me pasa. Tantas cosas que no quiero seguir este 2023 con lo mismo y en las mismas”, indicó.

“No sé, amiga, últimamente he tenido muy malos pensamientos y aparte de malos pensamientos, no he podido dormir, y aparte, me siento cansada, triste, aburrida; obvio, estoy leyendo la Biblia y yendo a la iglesia, pero es algo fuerte que siento dentro de mí”, sostuvo.

Epa Colombia está baja de ánimo y se mostró triste en sus redes. - Foto: Instagram: @epa_colombia

Muchos de sus seguidores le preguntaron si su estado emocional estaba relacionado con su empresa, a lo que ella respondió: “No, amiga, yo no he necesitado sacar a ninguno de mis estilistas (…) Estoy trabajando, ya le pagué a la Dian, sino que, amiga, no quisiera sentirme así. Obvio, no quisiera sentirme como me siento y yo lucho, cada persona sabe sus batallas, sus tristezas, sus aburrimientos, sus desilusiones, sus ataduras, sus malos pensamientos, pero uy no, amiga, no quiero seguir más así”.

Además de eso, Epa Colombia lleva procesos legales que debe enfrentar con la justicia colombiana luego de atacar la estación de Transmilenio y por eso no ha podido expandir su empresa de keratinas. Cabe recordar que la mujer contó que trajo la fórmula desde Rusia cuando estuvo en el Mundial y, desde entonces, sus ingresos han sido gracias a su esfuerzo y trabajo duro.

Este hecho ocurrió en el año 2019 y en el 2021 se condenó a Daneidy Barrera Rojas por los delitos de perturbación y daño en bien ajeno agravado en concurso con instigación a delinquir con fines terroristas. Por ello, la empresaria tuvo que enfrentar una multa de 4.092 salarios mínimos vigentes, es decir, $ 407.433.072 millones de pesos.

Influencer y empresaria de queratinas colombiana. - Foto: Instagram: @epa_colombia

Hace unos días, la joven reapareció en sus redes sociales para contar cómo iba su proceso legal y cuándo agrandaría su negocio, pues en medio de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram un seguidor le preguntó sobre su llegada oficial a Ecuador.

“Primero que todo, para eso, necesito a una persona que me ayude, porque este año cumplo la condena. Que me ayuden a sacar la visa, para poder salir y ser ‘súper-legal’…”, empezó diciendo.

Luego aseguró que ella ha querido sacar sus productos del país, pero que hacerlo requiere de muchos temas legales y que está buscando a alguien que la guíe. “Para sacar mis productos, necesito a un ingeniero o no sé qué necesito. Pero necesito a una persona que me haga un manual de prácticas, para que mis productos puedan salir. Que el Invima aparezca en todos los países, pero no tenga que radicarlo en cada país o no sé si es lo del manual de prácticas. Necesito que una persona me asesore y me ayude”, dijo.

Finalmente, Epa Colombia dijo que sería un gran avance que pudiera cobrar por sus productos en una moneda diferente al peso colombiano, puesto que las ganancias serían más altas. “Sería genial montar una peluquería en otro país, y cobrar en euros. Imagínate que acá me pagan $ 180.000 y me quedan como $ 40.000 de ganancia. Si allá me pagan 100 dólares, son como $ 500.000…”.