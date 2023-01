“Me duele verme así”: Epa Colombia preocupó a sus seguidores por su salud mental

Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, es una de las creadoras de contenido y empresarias más famosas de Colombia. gracias a las diversas polémicas que protagonizó hace unos años, entre ellos, dañar las estaciones de TransMilenio y mostrarlo en sus redes sociales.

Pantallazos del video publicado por Epa Colombia cuando destruyó una estación de TransMilenio en 2019. - Foto: pantallazos del video publicado por epa colombia

Aunque luego de los escándalos por vandalismo y las críticas que recibía por su manera de ser y expresarse la mujer cambió para convertirse en una exitosa empresaria dueña de su propia compañía de productos para el cabello y keratinas, la mujer siempre ha dado de qué hablar.

Lo último que se supo de la emprendedora fue un proyecto que hizo en diciembre en una cárcel de mujeres en donde construyó todo un estudio como salón de belleza para enseñarle a las reclusas su negocio.

Tal como siempre ha expresado la famosa, para ella es muy importante ayudar a las mujeres a inspirarlas para que emprendan y tengan sus propios negocios para que salgan adelante.

Por esa razón, en Navidad el regalo más grande que dio fue justamente el de certificar a decenas de reclusas y enseñarles cómo hacer keratinas para que al salir de la cárcel puedan reintegrarse a la sociedad y tener una fuente de ingresos.

La empresaria de keratinas actualizó a todos su seguidores sobre cómo está viviendo hoy en día. - Foto: Instagram: @epa_colombia

No obstante, luego de eso Epa Colombia ha estado un poco alejada de las redes sociales y tal como reveló hace unas horas en sus historias de Instagram, la realidad es que no está bien.

Con un corto video en el que se mostró triste y hasta llorando le contó a sus seguidores que no está bien emocionalmente, pues cree que se ha estado olvidando de sus objetivos y de su felicidad últimamente.

“Me duele verme así sin ganas de nada, con ganas de dormir todo el día, descuidando mis responsabilidades, mi salud, esta no soy yo”, expresó la empresaria en el clip de algunos segundos que recibió cientos de comentarios de internautas que se mostraban tanto preocupados por ella como criticándola por estar llamando la atención.

“😂 Y está que hace chillando, ja, ja, ja. Telenovela disfruta grabarse llorando ja, ja, ja”, “Cuál show, si son buenos para criticar. Epa. Dios te bendiga. El es tu fortaleza, un abrazo”. “Qué pasó con: las mujeres no lloran, las mujeres facturan 😂”. “Llora más ahora que está con la monita que cuando estaba con Diana, y eso que se llena la boca diciendo que ahora está más feliz que nunca 😒 #Coherencia 😒”.

“Si hablan de mí es porque se les acabó el dinero”: Epa Colombia se despachó contra examigos

Epa Colombia estuvo en el ojo mediático por algunas declaraciones en su contra, que hicieron varios de los que la han conocido. Dada la situación, Daneidy Barrera, nombre de pila, decidió salir en sus redes sociales a aclarar lo sucedido.

En las historias de Instagram, la bogotana aprovechó para exponer varios temas de su vida personal, y además, se dio la oportunidad para hablar sobre Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri rompió relación con Epa Colombia hace unos meses. - Foto: Instagram

En sus declaraciones, la empresaria señaló que varios de sus examigos se alejaron por dinero, por lo que no dudó en cuestionarlos.

“Ellos saben que no están aquí, es porque obraron mal. Nunca he salido a hablar mal de ustedes. Si hablan de mí es porque se les acabó el dinero porque conmigo ya no tienen dinero, fama, viajes ni lujos”, aseguró.

Sobre la misma línea, exaltó el vínculo que mantuvo con ‘La Jessu’, en donde también aprovechó para reconocerla a ella y a Andrea Valdiri, con quienes sostuvo una amistad hasta hace poco.

“Andrea Valdiri, qué familia tan linda que tiene. Les deseo lo mejor. Si ellas no quieren ser mis amigas, no importa les deseo lo mejor que brillen, que luchen y que saquen sus empresas adelante. Uno tiene que desearle lo mejor a las personas”, aseguró en su publicación.