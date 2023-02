“Fui a hacer una charla de emprendimiento”: Epa Colombia se ganó una multa en Cali

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Epa Colombia, es una empresaria e influenciadora que ganó popularidad por su característica forma de expresarse frente a la pantalla celular, además de su emprendimiento sobre la comercialización de productos para el cabello.

Por lo general, la joven suele llamar la atención no solo por la venta de queratinas, sino también por polémicos temas en donde entra a tomar protagonismo el aspecto legal. Entre lo más reciente, la figura pública apareció en las plataformas digitales donde reveló que recibió una multa de tránsito en Cali.

Según las declaraciones que dio la emprendedora, en esta oportunidad no fue de su agrado recibir el recibo de pago porque la situación sucedió hace tiempo. Cabe recalcar que esta influenciadora estuvo en el ojo del huracán luego de que se grabó dañando una estación de TransMilenio, pese a los estragos de orden público, salió librada, aunque tuvo que retribuirse económicamente, incluso el caso continuó siendo investigado.

La influenciadora se llama Daneidy Barrera Rojas, pero es mejor conocida como Epa Colombia. Foto: tomada de Instagram @epa_colombia - Foto: @epa_colombia

No obstante, todo parece indicar que la mujer nuevamente no acató las normas sociales, debido a que mientras estuvo dando una conferencia en la capital del Valle del Cauca, fue multada.

Daneidy contó lo sucedido e inició dando el siguiente contexto: “Hace un tiempo me fui para Cali para ayudarle a un distribuidor que me compra mucho. (...) La pasé muy chimba en Cali. Y de venida, venía muy tarde para el avión, me tocó (buscar) una moto, un amigo me llevó en la moto”, explicó la empresaria.

Hasta ese momento todo resultó tranquilo, pero luego la mujer detalló que tras varias semanas, desde el momento en el que estuvo en Cali, recibió una notificación por parte de su abogado, quien le dijo que debe pagar por unos comparendos debido a infracciones cometidas en dicha ciudad. Epa Colombia mostró los documentos legales de la multa que fueron expedidos por la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali.

Teniendo en cuenta los documentos, el causante del pago fue por “no realizar la revisión tecnomecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentra en adecuadas condiciones tecnomecánicas o de emisiones contaminantes”.

En la foto que hizo pública Barrera Rojas, se pudo ver que, al parecer, la que manejó el vehículo fue ella misma y quedó capturada por la cámara de tránsito. Asimismo, la joven aseguró que la multa llegó “muy tarde”, luego de aproximadamente meses sin ir a Cali. Ante esto, la también creadora de contenido puntualizó que por el tiempo de espera, no pudo apelar y le figuró pagar.

Esta es la multa que recibió la influenciadora y empresaria. - Foto: Instagram: @epa_colombia

Para terminar, la inconformidad de Epa Colombia fue notoria en redes sociales, ya que finalizó escribiendo lo siguiente: “Amiga, por qué tantas cosas si fui a hacer una charla de emprendimiento, por qué después de tantos meses 800 barras hay que pagar”.

¿Cuánto dinero le dio a Diana Celis tras su separación?

Hace poco, uno de sus seguidores le preguntó a la empresaria de queratinas si conocía a la novia de Diana Celis, su expareja sentimental, Epa Colombia se fue por las ramas para dejarle “una indirecta muy directa”.

Diana Celis y Epa Colombia duraron juntas casi siete años. - Foto: Instagram @diana.celis5

“Amiga, no la he visto, ni me interesa. Quiero ser una buena ex, una ex que no llama, que no arruina su vida y que no se mete en su vida, sino que le desea lo mejor. Una ex muy afortunada, de haber tenido una pareja trabajadora, que tuvo que darle el cincuenta por ciento, 3.800 millones de pesos en propiedades y en efectivo. Le deseo lo mejor, porque esas oportunidades no se presentan dos veces. Que guarde y valore lo que yo le di, porque fue con mucho trabajo y mucho esfuerzo, que logró al lado mío. Dios te bendiga”, comentó.