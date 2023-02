Epa Colombia tuvo un generoso gesto al ayudar a un habitante en condición de calle

Una de las influencers más populares en la farándula colombiana es Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia. Aunque en el pasado fue noticia por diversos escándalos, la también empresaria se ha enfocado en su marca de productos para el cabello, que le han valido para cosechar una masiva comunidad de seguidores en redes sociales. Asimismo, ha liderado acciones sociales.

Precisamente, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula 5,1 millones de seguidores, Epa Colombia compartió un video que dejó en evidencia la reciente labor social que adelantó con una mujer habitante de calle en el sur de Bogotá.

Según se puede ver en la grabación publicada, la bogotana, de 26 años, visitó a una mujer en condición de calle para hacerle una invitación que cambiaría un poco su día, y hasta su vida, si ella lo permitía.

“Vamos y le compro algo de ropa, nos damos una vuelta, buscamos una pieza...”, le dijo la creadora de contenido a la mujer, que inicialmente puso un impedimento: sus perros, ya que no quería que ellos se quedarán solos, sin su presencia, por lo que Epa decidió ofrecerle que los subiera también al vehículo, a lo que también se negó: “¿Por qué no viene en estos días mejor?”.

La influenciadora al ver la gran preocupación de la mujer habitante de calle con sus “animalitos” —como ella misma lo señala—, decidió ir en compañía de su acompañante y comprarle lo que quería darle a ella. Al volver, la mujer le hace una solicitud: “Me quiero mandar a cortar el pelo”.

Poco después, en el video se puede ver a la habitante de calle visitando, junto con Epa, la peluquería donde solicitó que se le quitara totalmente el cabello. De igual manera, la influencer le pagó una habitación de hotel para que la mujer se bañara, cambiara de ropa y comiera.

Por último, Epa se despidió con un abrazo y la llamó “la reina del sur”.

Varios usuarios en Instagram aplaudieron su generosa labor: “Epa Colombia podrá ser lo que sea o cometer algún error, pero sí sabe ayudar a los más necesitados”; “ella es buena solo que la gente solo ve lo malo eso estuvo muy lindo”; “Ayudar al prójimo es dar bendición, excelente”; “Dios te siga bendiciendo gracias por ayudar a los más necesitados” y “Ella es buena y siempre tiene intenciones de ayudar” (sic); otros, por el contrario, decidieron criticar el hecho de que haga pública su ayuda.

La joven es empresaria de queratinas y con ello salió adelante. - Foto: Instagram: @epacolombia

Lo cierto es que esta no sería la primera vez que Daneidy Barrera Rojas —nombre de pila— hace este tipo de obras sociales con los habitantes en condición de calle.

Meses atrás, en sus instastories, la creadora de contenido mostró algunos momentos de lo que fue la entrega de comida, específicamente tamales y bebidas, a algunas personas en condición de indigencia. Mientras que cada beneficiario se acercaba por su tamal, no faltaban las palabras de agradecimiento y bendiciones.

Luego, Epa Colombia subió otro video en el que posó con un hombre, quien la sorprendió con una inesperada acción y le hizo pasar un incómodo momento frente a la cámara.

Epa Colombia estaba entregando tamales a personas en condición de indigencia en Bogotá. Durante la actividad, fue sorprendida por la acción de un hombre que inhaló una sustancia mientras posaba junto a ella. - Foto: Montaje con capturas de pantalla tomadas de Instagram @epa_colombia

El sujeto sacó un pequeño frasco, lo destapó y procedió a inhalar su contenido. Aunque no es claro el tipo de sustancia, pudo tratarse de un pegante sintético o droga inhalante.

“¡Uy no, mi hermano. Así no! ¡Uy no, cucho, era sin eso!”, exclamó Epa Colombia, mientras se escuchaban las risas de quienes estaban presentes. “Respete”, le dijeron al hombre.

La situación apenas duró unos segundos. Enseguida, la empresaria e influencer se siguió tomando fotos con las personas. “Epa Colombia, la bendición, reina”, le gritaron en ese lugar.

En su feed de Instagram, Epa Colombia también compartió los videos de la entrega de tamales a habitantes de calle en el centro de Bogotá. La publicación recibió numerosos comentarios de personas aplaudiendo su gesto. “Uyy hermanooo así no que me daña el video” (sic), escribió uno de los internautas en referencia al hombre que inhaló una sustancia mientras posaba junto a la empresaria.

“Tan bonita, esa mujer podrá ser lo que sea según la critican, pero tiene un corazón de humildad y de bondad. Dios la bendiga”; “La pueden criticar por lo que quieran, pero no sé puede negar el corazón que tiene, algo que ni los más adinerados harían”; “Qué duro ver tantos seres humanos así de vulnerables, y sabe uno que fue decisión de ellos, pero es triste”; “Esos son los actos que enamoran”; “Sus caras de felicidad por comidita en el infierno de las drogas”, dicen algunos de los comentarios destacados.