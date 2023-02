¿Exceso de confianza o falta de respeto? Epa Colombia confesó qué hace delante de su novia; se siente avergonzada

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, es una de las mujeres más populares en la farándula colombiana. Sus facetas como creadora de contenido y empresaria de queratinas le han valido para cosechar una masiva comunidad de seguidores en redes sociales.

En paralelo a su actividad económica, la vida personal de Epa Colombia también ha sido objeto de interés entre sus más de 5,2 millones de seguidores en Instagram. En consecuencia, los internautas han estado atentos a su actual noviazgo con Karol Samantha, con quien sostiene una relación desde hace un tiempo, luego de haber terminado su romance con la futbolista Diana Celis González.

Daneidy Barrera y Diana Celis - Foto: Instagram @epa_colombia - @diana.celis5

Pues bien, recientemente, la ‘influenciadora’ confesó en una ráfaga de historias en su cuenta de Instagram que hace algo desagradable enfrente de su pareja que le avergüenza, y lo cual está generando controversia entre sus millones de fanáticos.

De acuerdo con la empresaria de queratinas, esto solo ocurre cuando consume comidas rápidas, sobre todo hamburguesa y perro, lo que le produce pesadez y flatulencias: “Yo me tiro unos pedos terribles. Qué día, me acosté con mi noviecita y no, qué pena. (...) Yo me acosté, pero me dolía mucho la barriga por lo que había comido, y pues nada amiga, me estaba tirando unos pedos. Tengo pena de verla. (...) A ella le tocó pararse del olor”, contó en las publicaciones.

A pesar de dejar claro que siente vergüenza de hacer eso en presencia de su novia Karol, con la que lleva más de un año, también fue directa y dijo que lo seguirá haciendo sin problema, pues no es capaz de aguantarse.

Precisamente, por medio de redes sociales, la creadora de contenido compartió un par de fotografías posando junto a su actual novia, sin embargo, lo llamativo es que las imágenes fueron capturadas hace varios años, cuando las dos eran tan solo unas niñas.

“Hazme el amarre de don Henry, hazme cinco hijos. Obvio, que se parezcan a ti, mucho cuidado”, dice el texto de la publicación.

En las fotografías se observa a una joven Daneidy Barrera Rojas junto a Karol Samantha, con una apariencia propia de las niñas a esa etapa de la vida, entre los 13 y 16 años, posiblemente, pues no especifica la edad que tenían en ese momento.

“Jajajaja las cejas”, se lee en la misma historia de Instagram.

La publicación fue rescatada y compartida nuevamente por un perfil de chismes en Instagram, y los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar, destacando que el cambio en ambas figuras públicas ha sido notable.

Diana Celis se sinceró sobre su relación con Epa Colombia, ¿se daría una nueva oportunidad?

Diana Celis y Epa Colombia conformaron una pareja bastante comentada en las plataformas digitales, debido a los altibajos que atravesó su relación. Ambas creadoras de contenido consolidaron un vínculo sólido, creciendo juntas y trabajando por sus proyectos personales.

Una vez terminaron su relación sentimental, miles de personas se interesaron por saber cuál fue el detonante de su ruptura amorosa, cuáles motivos las llevaron a separarse y quién de las dos estaba diciendo la verdad en las redes sociales. Cada uno siguió su camino y pasó la página, centrando su atención en otras actividades y personas.

Diana Celis y Epa Colombia duraron juntas casi siete años. - Foto: Instagram @diana.celis5

Aunque el fin de este amor ocurrió hace varios meses, aún hay seguidores que indagan y mantienen la esperanza de que las colombianas regresen y reconstruyan su unión. Las dos fueron claras en que todo quedó atrás, por lo que cada que reciben una pregunta similar, optan por evadirla o responderla de distintas maneras.

Recientemente, Diana Celis protagonizó un contenido en su cuenta oficial de Instagram, donde aprovechó para responder una interrogante relacionada con si volvería a darse una oportunidad con Epa Colombia. La deportista no dudó en sincerarse y preguntar cuál era el interés en esta situación.

“¿Volverías otra vez con tu ex?”, escribió la persona en la casilla.

Jugadora del equipo femenino de Independiente Santa Fe. - Foto: Instagram: @diana.celis5

“Venga, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Por qué me preguntan tanto eso? Es que quieren que vuelva con Daneidy o ¿qué les pasó?”, respondió la futbolista, afirmando que esta puerta se cerró para ambas y solo quedará el cariño que se tuvieron.

Ante otra pregunta relacionada con qué sentía por Epa Colombia, Diana Celis señaló que fue un noviazgo que las marcó y que llevarían en el corazón.

“Creo que tanto la una como la otra marcamos la vida de cada una, ¿no? Somos muy importantes porque crecimos juntas, hicimos muchas cosas juntas. Entonces, a pesar de que ella me haya lastimado tanto y haya dicho tantas mentiras, creo que el sentimiento por ella era real, era sincero, como que siempre va a estar ahí”, mencionó.