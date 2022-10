“Uy no, cucho, era sin eso”: El incómodo momento que vivió Epa Colombia en la calle

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, es una de las influencers más populares en la farándula colombiana. Aunque en el pasado fue noticia por diversos escándalos, la también empresaria ahora se ha enfocado de lleno en su marca de productos para el cabello. Así mismo, ha liderado acciones sociales.

Precisamente, a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con una comunidad de más de 5,1 millones de seguidores, Epa Colombia compartió algunas imágenes de la reciente labor social que adelantó con habitantes de calle en el centro de Bogotá.

En sus instastories, la creadora de contenido mostró algunos momentos de lo que fue la entrega de comida, específicamente tamales y bebidas, a algunas personas en condición de indigencia. Mientras que cada beneficiario se acercaba por su tamal, no faltaban las palabras de agradecimiento y bendiciones.

Luego, Epa Colombia subió otro video donde posó con un hombre, quien la sorprendió con una inesperada acción y le hizo pasar un incómodo momento frente a la cámara.

El sujeto sacó un pequeño frasco, lo destapó y procedió a inhalar su contenido. Aunque no es claro el tipo de sustancia, pudo tratarse de un pegante sintético o droga inhalante.

“¡Uy no, mi hermano. Así no! ¡Uy no, cucho, era sin eso!”, exclamó Epa Colombia, mientras se escuchaban las risas de quienes estaban presentes. “Respete”, le dijeron al hombre.

La situación apenas duró unos segundos. En seguida, la empresaria e influencer se siguió tomando fotos con las personas. “Epa Colombia, la bendición, reina”, le gritaron en ese lugar.

En su feed de Instagram, Epa Colombia también compartió los videos de la entrega de tamales a habitantes de calle en el centro de Bogotá. La publicación ha recibido numerosos comentarios de personas aplaudiendo su gesto. “Uyy hermanooo así no que me daña el vídeo”, escribió uno de los internautas en referencia al hombre que inhalo una sustancia mientras posaba junto a la empresaria.

“Tan bonita, esa mujer podrá ser lo que sea según la critican, pero tiene un corazón de humildad y de bondad. Dios la bendiga”; “La pueden criticar por lo que quieran, pero no sé puede negar el corazón que tiene, algo que ni los más adinerados harían”; “Qué duro ver tantos seres humanos así de vulnerables, y sabe uno que fue decisión de ellos, pero es triste”; “Esos son los actos que enamoran”; “Sus caras de felicidad por comidita en el infierno de las drogas”, dicen algunos de los comentarios destacados.

El costoso tratamiento facial que se realizó ‘Epa Colombia’

A través de las redes sociales, la influencer y empresaria Daneidy Barrera, conocida comúnmente como Epa Colombia, aprovechó para informarle a sus seguidores sobre el nuevo procedimiento estético que se realizó.

Aunque no es la primera intervención que la empresaria se realiza, después de haberse hecho retoques en varias partes de su cuerpo, el nuevo procedimiento fue en su rostro y, según explicó Barreras, este sería muy costoso, y ya reconocido por haber sido uno de los que optan las Kardashian.

Así entonces, el tratamiento facial que se habría realizado la empresaria de las queratinas es el Morpheus, mismo que ha estado frecuentando Kim Kardashian para eliminar la grasa que sobra de su cuerpo y dejando toda la fibra.

Al igual que la empresaria estadounidense, Epa Colombia afirmó que el procedimiento es muy doloroso, y además de todo, bastante costoso. Es de recordar que a pesar de las dificultades de este procedimiento, al menos Kim Kardashian han mencionado estar contenta con los resultados.

Además de contar a sus seguidores sobre el procedimiento que se realizó, Epa Colombia aprovechó para enviar en mensaje a la comunidad, indicando que cuando se tenía el dinero, siempre era bueno darle regalos a sus seres queridos.

“Cuando tengas plata cómprale una casa a tu mamá, un carro, dale para el mercado y mándala a operar. Mi mamá tiene 50 años y ya parece de 30, y ahora va a quedar de 20. Es que tu mamá merece lo mejor... Me siento orgullosa de poder cambiarle la vida a mi mamá, ella antes no creía en mí porque yo tomaba, pero decidí cambiar dejando los vicios y las malas amistades”, afirmó en sus redes sociales.