El vulgar gesto con el que Epa Colombia se refirió a la Fiscalía

La empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, ha sido protagonista de diversas polémicas, ya sea por su actuar, por las discusiones que mantiene con otras influenciadoras, por su relación amorosa, o por otros asuntos.

Sin embargo, uno de los casos más sonados durante los últimos días fue la visita que recibió de la Fiscalía a sus instalaciones de trabajo. La visita se dio con el fin de investigar el lugar debido a fuertes sumas de dinero que mueve y las declaraciones de su examiga Yoli Álvarez, quien afirmó que Epa Colombia lava dinero en su empresa.

La empresaria decidió realizar una transmisión en vivo en compañía de Aida Victoria Merlano, quien actualmente está cumpliendo prisión domiciliaria luego de conocerse el fallo en su contra que le profirió poco más de siete años privada de la libertad.

En la transmisión, las influenciadoras decidieron hablar sobre la Fiscalía General de la Nación, por lo que Epa no se guardó sus sentimientos y lanzó una fuerte pulla acompañada de vulgares gestos.

La bogotana aprovechó para culpar a la entidad de malos tratos que ha recibido en los últimos meses por los ciudadanos de la capital. Allí también aseguró que la Fiscalía tiene una persecución en su contra.

En el en vivo, Merlano aprovechó para preguntarle cómo hace para aguantar los malos tratos de las personas, tanto en las redes como en la calle, a lo que Barrera respondió: “Yo ya no sé si vienen a pedirme una foto o a tratarme mal”.

Además, agregó que a ella le dicen: ”Dizque paraca, lavadora, guisa, boleta, muérete, de todo. Me echan malas energías, se lo juro que la gente me echa una mala energía, horrible”.

Epa Colombia dijo en su conversación con Aida que quería hacer un trabajo social en la cárcel de El Buen Pastor y trabajar con las reclusas del lugar, Epa dijo: “Vamos, amiga, y vamos a demostrarle a la Fiscalía que nos la dan”, mientras realizaba un conocido gesto colombiano con las manos, conocido como “pistola”.

También aprovechó para señalar que ella no lava dinero y que ha estado trabajando muy juiciosa para seguir sacando su negocio adelante.

Epa Colombia se hará nueva cirugía

Además de sus diversas polémicas, la influenciadora decidió contarles a sus seguidores que se realizaría otra cirugía estética.

Cabe resaltar que la influenciadora se ha sometido a diferentes procedimientos, como rinoplastia, bichectomía, mamoplastia de aumento, entre otras. Por ello, su aspecto físico ha cambiado durante los últimos años.

No obstante, en sus redes subió una historia en la que asegura que se hará la última cirugía: el retoque será en la nariz.

“Amiga, te quería decir que me quiero operar de nuevo la nariz. Tranquila que no me volveré hacer las cejas así, y después de esto ya no más, te juro que quedaré más linda, el doctor dijo que la cara me va a cambiar”, señaló en su cuenta de Instagram.

La noticia causó revuelo entre sus seguidores, quienes han manifestado que una nueva cirugía podría cambiar para mal su rostro, pues creen que es excesivo. Otros han señalado que las cirugías estéticas y retoques se vuelven algo obsesivo. Hasta el momento, no se sabe cuándo se realizará el procedimiento.