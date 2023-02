Lo último: Distrito suspende pico y placa solidario en Bogotá por mala calidad del aire, estas son las fechas

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó que el pico y placa solidario queda suspendido para el martes 28 de febrero de 2023 por la mala calidad del aire en la ciudad.

Desde el viernes 24 de febrero, Bogotá ha estado declarada en alerta ambiental Fase I por la mala calidad del aire. Es por ello que se recomendó no hacer ejercicio al aire libre, no recurrir al uso excesivo de los vehículos particulares y priorizar al transporte público para movilizarse durante el fin de semana. Además, se invitó a la ciudadanía no acudir a eventos que sean altos emisores, llevar a cabo medidas de limpieza con trapos húmedos en las zonas del hogar donde más se acumule el polvo.

Durante el 25 y 26 de febrero, las autoridades distritales estuvieron monitoreando la situación. Por medio de un comunicado de prensa publicado en la tarde del domingo, la Secretaria de Ambiente afirmó que “se espera que las concentraciones de material particulado se mantengan en condiciones moderadas y regulares en toda la ciudad. Además, las condiciones meteorológicas, como la dirección y velocidad de los vientos están haciendo que las emisiones lleguen y se mantengan en Bogotá, elevando así los niveles de concentración de material particulado”.

No obstante, la calidad del aire no mejoró en estos días. Por lo que el 27 de febrero se tomaron medidas más fuertes para solucionar la situación.

Según lo informado por la Alcaldía, el levantamiento de esta medida será el viernes 3 de marzo. No obstante, se mantendrá bajo la vigilancia de la calidad del aire en la capital. En caso de no mejorar, esta continuaría. Cabe mencionar que quienes ya pagaron el pico y placa solidario podrán usar el beneficio una semana después que la medida vuelva a entrar en vigencia.

La secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia Vásquez, dio a conocer el anuncio en una rueda de prensa. En primer lugar, indicó que Bogotá continúa en Alerta Fase I. Las decisiones se tomaron luego de culminado el Comité de Validación y Seguimiento de Alertas y Emergencias por Contaminación Atmosférica, en el que también participó el Gobierno Nacional y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

“Con base en esa información, desde los sectores Salud, Movilidad, Gobierno y Desarrollo Económico hemos tomado las siguientes decisiones: Acciones de prevención en primer lugar en el sistema educativo y del cuidado. Colegios y jardines, tanto públicos como privados deben restringir la actividad física al aire libre, realizarla en espacios cerrados y fuera de horarios críticos”, indicó Urrutia frente a la primera medida tomada por el Distrito para prevenir consecuencias en la población con relación a la situación ambiental.

La actividad física en las instituciones educativas mencionadas anteriormente se deberán restringir al aire libre entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m. Adicionalmente, la secretaria indicó que los niños y niñas que tengan complicaciones respiratorias no deberán acudir al colegio y permanecer en su hogar. En el caso extremo que tengan que ir, deberán portar a todo momento el tapabocas.

Con respecto a la movilidad, el uso del tapabocas será obligado en transporte público, taxis, buses intermunicipales y cables. “En términos de mitigación, se va a suspender el pico y placa solidario. Se va a desplazar y no aplicará durante esta semana”, puntualizó Urrutia frente a la medida que compete a vehículos particulares. Otra de las decisiones tomadas en este tema es que las personas que se encuentren en medio de construcciones y obras públicas, deberán cubrir las herramientas de trabajo, administrar los residuos y portar el uniforme correctamente.

El sector del suroccidente de la capital ha sido el que más ha contribuido a la mala calidad del aire. Según las cifras expuestas por Urrutia, esta zona es la responsable del 67% del material suspendido. La medida de la restricción del pico y placa solidario comenzará desde el 28 de febrero. Se espera que se normalice el viernes 3 de marzo, a la espera que la condición ambiental mejore.